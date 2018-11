De færreste kan være i tvivl om, at Michael Jackson var en gudsbenådet kunstner, når det gjaldt musikken, men at han også var en form for billedkunstner kommer nok bag på de fleste.

Ikke desto mindre kommer tredive tegninger fra Michael Jacksons hånd nu på auktion til en samlet pris på knap 1,3 millioner kroner hos JuliensAuctions.

Tegningerne har aldrig været udstillet eller på anden måde fremvist for offentligheden.

Blandt tegningerne er en række selvportrætter og tegninger af hans søstre, LaToya og Janet Jackson.

Michael Jackson, selvportræt Foto: JuliensAuction

Michael Jackson tegnede billederne med en sort tusch i 1985, da hans karriere toppede med udgivelsen af Thriller-albummet, skriver Daily Mirror.

Han forærede efterfølgende tegningerne til sin gode ven og plastickirurg, Dr. Steven M. Hoeffin.

Nu kan de så købes på auktion hos JuliensAuction og ryger under hammeren den 9. november.

Michael Jackson skriver også tekster på nogle af billederne, og underskriver de fleste af dem. På en af dem fremhæver han, at den er tegnet 'uden handske' - en henvisning til, at han havde taget sin så berømte hvide handske af.

Michael Jackson tegner sine søstre. Foto: JuliensAuction

Hos JuliensAuction er man begejstret for at have fået fingre i samlingen af tegninger. Martin Nolan, der utaler sig på vegne af auktionshuset, kalder samlingen af tegninger for ’en fantastisk samling billeder.’

Michael Jackson tegner sin egen hånd. Foto: JuliensAuction