To af Michael Jacksons tidligere bodyguards har i en opsigtsvækkende udmelding varslet, at de inden længe træder frem med hele sandheden om den afdøde superstjernes privatliv.

De er ansporet af de nye pædofilianklager i dokumentarfilmen 'Leaving Neverland', hvor de påståede ofre James Safechuck og Wade Robson fortæller hjerteskærende om Jackson overgreb mod dem.

Det skriver den ene bodyguard, Matt Fiddes, på Instagram til sine knap 230.000 følgere.

»Som bodyguard ser vi hele sandheden. Vi vogter hans liv og hans private gemakker. Vi ved, hvem der kommer ind og ud,« skriver han.

Har fået nok

40-årige Matt Fiddes arbejdede for Michael Jackson i 10 år, inden han sagde op for at forfølge sin egen drøm om at opbygge et fitness-imperium. Det lykkedes, og han er nu mangemillionær og de kendtes personlige træner.

Han forklarer i opslaget, at han indtil nu har holdt sig ude af debatten af respekt for Jacksons privatliv. Men nu har han fået nok.

»Jeg har lænet mig tilbage og fulgt med i debatten, som vi er blevet vant til gennem årene. Folk glemmer, at denne mand var og er den mest berømte mand i verden. Den største målskive i verden. Og han ville have sit liv til at være et mysterium.«

»Han forstod nyhedsværdien af det. Og det har på sørgelig vis ramt ham i døden,« skriver Matt Fiddes.

Britiske Matt Fiddes er blevet de kendtes personlige træner, og ses her med med en af sine klienter, reality-stjernen Megan Barton. Foto: MAPI, ALPR Vis mere Britiske Matt Fiddes er blevet de kendtes personlige træner, og ses her med med en af sine klienter, reality-stjernen Megan Barton. Foto: MAPI, ALPR

Sammen med en anden tidlligere bodyguard, Bill Whitfield, vil han nu afsløre alt om Michael Jackson privatliv – for at beskytte manden, han kalder sin kære ven.

»Vi holdt hans privatliv hemmeligt, som han ønskede. Hans liv var verdens største teater. Men det hele er gået lidt skævt, efter han ikke længere er her til at beskytte sig selv. I livet beskyttede vi dig, Mike, og i døden er vi her til at værne om dit eftermæle, din familie og især vores børn.«

Matt Fiddes oplyser, at han har sagt nej til alle forespørgsler om interview efter dokumentarens udgivelse, og hans afsløringer vil også gå uden om medierne og blive publiceret på Instagram.

Dokumentaren 'Leaving Neverland' har været under massiv kritik, siden den kom ud, fordi den retter beskyldninger mod en mand, som ikke kan forsvare sig. Ikke desto mindre er den blevet en global succes, og har på ny gjort Michael Jackson til en af de mest omdiskuterede mænd på kloden.