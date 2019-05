17-årige Blanket Jackson har på ingen måder været lige så eksponeret i medierne, som sine søskende Prince og Paris.

Nu har hans fem år ældre storebror, Prince Jackson, dog delt et nyt billede på Instagram af dem sammen fra sin dimission fra Loyola Marymount University.

Det er anden gang inden for kort tid, at billeder af Blanket Jackson er delt med offentligheden. I slutningen af april delte Prince Jackson et billede af ham fra biografen. Men på det nyeste billede kommer man tættere på lillebroderen.

Blanket har udadtil virket til at være det Michael Jackson-barn, som har været hårdest ramt af faderens dødsfald og senest den omdiskuterede dokumentar 'Leaving Neverland'.

Screenshot fra Prince Jacksons Instagram. Vis mere Screenshot fra Prince Jacksons Instagram.

Blanket Jackson blev i sin tid verdenskendt, da han i en alder af blot ni måneder, blev holdt ud over en altan på tredje sal af sin verdensberømte far.

Den i dag 17-årige dreng var blot syv år gammel, da Michael Jackson døde i 2009, og siden har der i medierne været mange fortællinger om, hvordan den unge dreng har været sky og en dreng af få ord.

I marts fortalte Michael Jacksons nevø, Taj Jackson, at Blanket Jackson angiveligt skulle være stoppet med at tale som en konsekvens af beskyldningerne.

I HBO-dokumentaren anklager Wade Robson og James Safechuck den afdøde sanger Michael Jackson for at have begået seksuelle overgreb mod dem, da de var drenge.