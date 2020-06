Paris Jackson, datter af verdensstjernen Michael Jackson, deler nu ud af private hjemmevideoer med sin far.

Det sker i forbindelse med, at kendisdatteren skal være omdrejningspunkt i en ny dokumentar, som bliver vist på Facebook Watch, skriver Daily Mail.

Den 22-årige Paris Jackson har startet et folk-band - The Sunflowers - sammen med sin kæreste. Og i en trailer til den nye film, som du kan se længere nede i artikel, ser man Paris Jackson som barn i en video sammen med sin far .

Her spørger Thriller-stjernen sin datter, hvad hun vil lave, når hun bliver større.

Det er sammen med kæresten Gabriel Glen at Paris Jackoson nu går i gang med at skabe sig en karriere inden for musikkens verden. Foto: Chris Delmas

»Jeg gør, hvad du gør,« lyder beskeden fra den lille pige.

»Hvad er det jeg gør?« spørger Michael Jackson så tilbage.

»Du danser og synger,« lyder svaret fra hende.

Og nu er Paris Jackson så for alvor i gang med at kaste sig over den karriere, hun sagde til sin far, hun ville have. Dog ikke uden en vis nervøsitet, viser dokumentaren.

Hun fortæller nemlig, at hun har en opgave i at håndtere »hele presset ved at følge i min fars fodspor,« mens hun også bliver sammenlignet med ham og kigget efter i sømmene.

Dokumentaren 'Unfiltered: Paris Jackson og Gabriel Glenn' har premiere tirsdag 30. juni på Facebook Watch.

The sunflowers-debutalbum skulle være odkommet 23. juni, skriver det engelske medie Daily Mail.