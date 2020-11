Det, der skulle have været en af de største aftener i Michael J. Fox' liv, endte i stedet som et decideret mareridt. Takket være prinsesse Diana.

Episoden, som fandt sted i 1985, da 'Back to the Future' havde premiere, fortalte han om onsdag i 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Den 59-årige var i studiet for at promovere sin nye bog, da snakken faldt på filmsuccesen, der skaffede ham flere priser og nomineringer.

Til biografpremieren i London var prinsesse Diana med på gæstelisten. Og ikke nok med det: Hun var også blevet tildelt en siddeplads ved siden af filmens store stjerne.

»Da lyset slukker, og filmen starter, går det op for mig, at jeg er ét falsk gab og en strakt arm (scoremanøvre kendt fra film, red.) fra at være på en date med hende, hvilket er morsomt.« fortæller Michael J. Fox.

Selv om han dengang syntes, det var spændende at have æren af prinsessen som sidekvinde, var det også, hvad der endte med at ødelægge hele oplevelsen for ham.

Netop, som filmen var gået i gang, begyndte naturen nemlig at kalde. Han skulle tisse.

»Så resten af filmen sad jeg der og, ja, døde. Jeg kunne ikke sige noget til hende, og jeg kunne ikke gå fra hende, fordi jeg ikke måtte vende ryggen til hende,« fortalte han med henvisning til etiketten omkring de kongelige.

Prinsesse Diana fotograferet i 1992. Foto: JOEL ROBINE Vis mere Prinsesse Diana fotograferet i 1992. Foto: JOEL ROBINE

»Det var smertefuldt. Det kunne have været den største aften i mit liv, men det var i stedet bare et mareridt. Et holde-tis-inde-mareridt,« lød det herefter grinende fra en veloplagt Michael J. Fox.

Han blev i 1991 diagnosticeret med Parkinsons sygdom, og i sin nye bog beretter han om de udfordringer, sygdommen har haft med sig. Blandt andet har han kæmpet med at styre sin krop og hukommelsen, hvilket har gjort det svært for ham at huske sine replikker.

Noget, der for nylig fik flere til at spekulere i, om han mon var færdig som skuespiller. Til det var svaret både ja og nej.

En talsperson udtalte således, at Michael J. Fox i øjeblikket ikke aktivt er på udkig efter nye roller, men:

»Hvis noget fantastisk byder sig til, og det virker for ham, så vil han overveje det.«

For nuværende tæller hans lange CV roller i blandt andet 'The Good Wife', 'Spin City' og naturligvis 'Back to the Future'-filmene.

Og selv om Michael J. Fox selv havde en mildest talt skidt aften dengang under premieren på den første film i trilogien, tyder meget på, at prinsesse Diana hyggede sig.

Hun dukkede nemlig op igen fem år senere, da den tredje film i rækken havde premiere.