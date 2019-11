Det gik op og ned i Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsens forhold, som blev skabt i programmet Gift ved første blik.

Alligevel valgte de to at blive i deres ægteskab i sidste program. Et valg, der dog ikke holdt ved længe.

Rygter om utroskab, en uventet graviditet og to store personligheder, som tørnede sammen, er nogle af grundene til, at de to ikke forblev i deres ægteskab.

Det fortæller Michael Sommer. Han indrømmer, at han ikke var der nok for Christina Arenholdt Nielsen, da hun blev gravid, men forklarer at hele forløbet var lidt kunstigt, selvom han var meget glad for oplevelsen. Desuden siger han om den påståede utroskab:

Michael Sommer har stadig billeder af ham og Christina, mens de var på bryllupsrejse. Vis mere Michael Sommer har stadig billeder af ham og Christina, mens de var på bryllupsrejse.

»Der var en pige, der skrev til hende (Christina, red.), at vi sås, men det passede ikke, og det prøvede jeg også at sige,« lyder forklaringen fra Michael Sommer.

Han havde set en pige et par gange, inden han blev gift, og det var hende, som, han siger, påstod overfor Christina Arenholdt Nielsen, at han været i seng med hende bagom hustruens ryg.

»Det har jeg virkelig aldrig. Noget jeg har, det er, at jeg virkelig har givet den alt, hvad jeg har,« siger Michael Sommer om sit tidligere ægteskab.

Fra Christina Arenholdt lyder det, at hun ikke ved, hvad der er op og ned i det med rygterne om utroskaben, men hun har lagt forholdet med Michael bag sig.

»Jeg vil være ærlig og sige, jeg ved ikke, om det er rigtigt eller forkert. Der var nogle forskellige kvinder, der skrev det til mig, men om han var det (utro, red.) eller ej, det ved jeg ikke. Jeg brugte ikke så meget energi på det, fordi vi havde det så dårligt sammen, så fokuserede på de vigtigste ting på det tidspunkt,« lyder det fra hende.

Michael Sommer forklarer også nogle af deres problemer med, at både han og Christina var mennesker som fyldte og havde brug for at blive set, og så var der ikke plads til dem begge. Ifølge Christina Arenholdt Nielsen så var de i hvert fald meget forskellige, og hun kan godt forstå, at det ikke lykkedes med forholdet.

»Vi har to vidt forskellige personligheder. Michael vil meget gerne være på hele tiden, han vil meget gerne være i tv, og jeg er nok lidt mere tilbageholdende,« lyder det fra hende.

»Lige så meget, som jeg har brug for at være på, lige så meget har jeg også brug for at slappe af og have noget tid for mig selv. Men der har Michael bare hele tiden energi, og det kunne jeg slet ikke følge med på.«

Hun fortæller, at Gift ved første blik bliver det sidste tv-program, som hun har tænkt sig at medvirke i. Hun har ikke fortrudt, hun gjorde det og har fået god veninder i forbindelse med programmet, og produktionen har også været der hundrede procent, men hun ønsker ikke flere programmer.

Hun håber, at det med hende og Michael snart vil være bag dem.

Michael Sommer ville ønske, han havde været der bedre under graviditeten, og begge fortæller om graviditeten, at det var en hård prøvelse.

»Det, der har været hårdt, er, at du står der, og så er du alene med det,« lyder det fra Christina. Hun siger, hun ønsker Michael Sommer alt godt, men håber at have lavet det sidste interview om deres forhold.