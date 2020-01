Michael Sommer, som blev gift i reality-programmet 'Gift ved første blik' sidste år, har nu fundet en ny kærlighed. Det kunne man se, da han ved Reality Awards stod frem på den røde løber med sin nye kæreste.

Kæresten hedder Maria Kronholm, og skal man tro Sommer, så er hun den helt rette for ham.

'Jeg elsker dig. På kort tid er du blevet den vigtigste enhed i mit liv! Jeg kunne ikke drømme om en dejligere pige end dig! Man skulle tro, du er lavet til mig,' lyder det i et opslag, som han har lagt ud på sin Instagram-profil.

De to turtelduer har dannet par i en måned, men Michael Sommer, som lige er blevet færdig med at indspille programmet 'Ex on the beach' ville ikke afsløre, hvor han havde mødt kæresten henne.

De to er allerede et seriøst par, og til Reality Awards i weekenden afslørede Maria Kronholm, at hun har introduceret Michael Sommer for familien.

»Min mor har set ham, og hun synes, at han var super sød. Så det var godt. Ham må jeg gerne tage med hjem igen,« fortalte hun fredag på den røde løber.

Michael Sommer var som nævnt tidligere på året med i tv-programmet 'Gift ved første blik', og her blev han gift med Christina Arenholt.

De to havde mange op og nedture og stod frem i medierne med, at hun var blevet gravid, men at de valgte abort.

'Der har været stor opmærksomhed omkring os og vores forhold, og derfor ønsker vi at melde ud, at vi efter mange og svære overvejelser i fællesskab har valgt at få afbrudt graviditeten. Vi melder dette ud, så vi kan komme videre med vores liv - hver især,' skrev parret i en fælles udtalelse.

De valgte i sidste program at blive sammen, men selvom Christina Arenholt flyttede ind hos Michael Sommer, gik det alligevel ikke.

De to nåede at bo sammen en lille stund, og de fik valgt et nyt køkken sammen, inden de kort efter stoppede forholdet. Der har været rygter om utroskab, men det er noget, som Michael Sommer har benægtet i et tidligere interview med B.T., og nu danner han altså par med Maria Kronholm, som han hylder på sociale medier.

B.T. har forsøgt at tage fat i Michael Sommer for en kommentar.