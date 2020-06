For 38-årige Michael har den usunde livsstil efterhånden taget så meget overhånd, at han frygter, han ikke bliver 50.

Ved hans side står hans kone, Rikke, som også kæmper med sin vægt, og sammen får de hjælp til at droppe chokoladen og turene på McDonalds, når de er med i DR-programmet 'Fede Forhold'.

Parret, som tilsammen har taget 70 kilo på, siden de fandt sammen for syv år siden, har været for gode til at 'leve godt' i hverdagen og til at forbinde hygge med at spise.

»Det er vildt grænseoverskridende at skulle være åben for hele Danmark på den måde. Man viser jo, at hverdagen bare har taget over, og man ikke har passet på sig selv,« fortæller Michael til B.T.

Han forklarer, at parret har glemt at passe på sig selv i hverdagens trummerum, og da datteren Liva kom til verden for to år siden, begyndte de i stedet at passe på hende.

Michael, som inden programmets start vejede hele 164 kilo, har i flere år kunnet mærke sin overvægt blive til smerter i blandt andet sine knæ og ryg.

Men smerterne henkastede han, da de blev en fast del af hans hverdag.

Denne gang skulle det ikke bare dreje sig om et quick-fix eller en kur, som de hurtigt kunne hoppe fra igen - der skulle ske noget vildt.

I dag er Michael og Rikke et af tre par, som i programmet 'Fede Forhold' får hjælp af sundhedsekspert Michelle Kristensen til at smide de overflødige kilo.

Frej Prahl, som er parterapeut, skal hjælpe de tre par med at forbedre deres parforhold og at få dem til at genfinde gnisten i hverdagen.

Selvom at Rikke og Michael utvivlsomt elsker hinanden, har de ikke været gode til at sætte sig ned og være ærlige overfor hinanden, når det kommer til deres overvægt.

»Det er et meget, meget følsomt emne for os begge, og så har det været nemmere at pakke det hele ind i en joke, for så er den svære snak lidt glemt igen,« fortæller Michael.

Han forklarer også, at de manglende alvorssnakke har været for at undgå at skabe bekymringer hos familien. Men det har også gjort det lettere for ham selv at glide henover de hårde konsekvenser, som hans overvægt kan have.

For det er ikke bare smerter i kroppen og for småt tøj, som Michael kæmper med.

Der er mere alvorlige følger, som står og truer i horisonten såsom hjertekar-sygdomme, sukkersyge eller i værste fald, at han ikke vil blive gammel med Rikke.

»Hvis der ikke sker noget i det her eksperiement for os, så frygter jeg, at jeg ikke bliver 50,« siger Michael.

Men den tanke tør han ikke tænke til ende.

»Det her program skulle give mig sparket, så jeg kunne få øjnene op for, hvor stor jeg var blevet,« siger Michael, inden han fortsætter:

»Jeg så på mig selv hver dag og havde ikke lagt mærke til de kilo, der var kommet på. Jeg købte bare en lidt større t-shirt, og så passede den jo«.

Selvom det har taget Michael lang tid at nå dertil, hvor han har viljen til at ændre den usunde kurs, så er han for alvor 'klar til det nu' - og det er Rikke også, tilføjer han.

