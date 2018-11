Kærligheden mellem Michael Falch og hans kæreste gennem otte år, Anita Olsen, er brast.

Parret har for nyligt solgt deres landejendom ved Korsør, som de købte og renoverede tilbage i 2011, skriver Se og Hør i ugens blad.

Den 62-årige sanger er nu flyttet ind i en lejlighed på Frederiksberg, mens Anita Olsen er flyttet til Nyborg.

Michael Falch udgav for omkring en måned siden en ny bog, hvor han åbner op om sit eget - og sine forældres - alkoholmisbrug, om datterens sygdom, sin skilsmisse og om at lege med tanken om at gøre en ende på livet.

Falch har tidligere dannet par med Linda Lyneborg, som han var sammen med i 30 år.

I et interview med B.T. i 2013 reflekterede sangeren over, hvordan det var at gå fra Linda Lyneborg, møde Anita Olsen og generelt blive ældre - noget han aldrig havde forventet at blive.

»For mig har det været ren optur at blive 50 år. Jeg fik viklet mig ud af en masse gammelt rod, usikkerhed og bekymringer. Det lykkedes mig at komme videre fra et ellers meget langvarigt forhold, og finde styrken i det (at blive alene, red.) og slippe bindingerne,« fortalte han og fortsætter:

»Det lykkedes mig at finde en ny kæreste, selv om jeg ikke ligefrem ledte efter hende. Hun kom bare. Igen som noget, der ikke var planen, men som livet bare kommer til en med.«