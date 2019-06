Hollywood-stjernen Michael Douglas har kastet sig over nye metoder for at få solgt sin luksusvilla på Mallorca.

Efter fem år hvor det ikke er lykkedes at få solgt huset, som koster mere end 210 millioner danske kroner, indtaler Michael Douglas nu selv stemmen til salgsvideo.

»I midten af 1900-tallet købte ærkehertug Ludwig Salvator af Habsburg et stort stykke land på den nordvestlige kyst af øen Mallorca og begyndte at bygge et magisk tilflugtssted,« lyder den velkendte stemme.

Videoen ligner en trailer til en Hollywood-film, og den viser det helt spektakulære feriested, der hedder s’Estaca, som Douglas ejede sammen med sin ekskone Diana Luker.

Villaen fra Mallorca er sænket voldsomt i pris i den tid, den har ligget på markedet.

Da den blev udbudt tilbage i 2014, var prisen næsten dobbelt så høj. Her bad man om 410 millioner danske kroner for stedet.

Diandra Luker og Michael Douglas blev enige om at dele huset, så de skiftedes med at have retten til at bruge stedet i et halvt år af gangen.

Ekskonen skulle angiveligt stadig bruge stedet hyppigt, men det er en anden sag for Michael Douglas, som, efter han er blevet gift med Catherine Zeta Jones, har brugt det mindre og mindre.

Det nævner han også i videoen.

»Mit liv har taget en ny drejning, og nu er det tid til at lade nogle andre nyde privilegiet og eventyrerne i s’Estaca,« fortæller han i videoen.

Ejendommen byder foruden det store hus på to hytter, fem lejligheder, en olivenlund, et træningscenter og en privat havn.

Det er det tyske ejendomsmæglerfirma Engel & Völkers, som står for salget af den enorme bolig.