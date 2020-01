Michael Carøe har siden første sæson tilbage i 2005 været en del af 'Klovn'-universet.

Den 59-årige entertainer er i Casper Christensen og Frank Hvams fiktive verden gift med Mia Lyhnes veninde Susan (Spillet af Dye Josefine Hauch), journalist Reimer Bo er far til hans søn og så har han en ting for kvindelig kønsbehåring.

Sidstnævnte er omdrejningspunktet i afsnittet 'It's a jungle down there' instrueret af Lars Von Trier, hvor Michael Carøe får sendt sit abonnement på pornobladet 'Extremely Hairy Women', hvilket i virkelighedens verden har forfulgt ham.

»Det er en af de ting, jeg ofte får en kommentar om af de hardcore fans, der husker de mindste detaljer fra 'Klovn'. Det er super sjovt,« fortalte Michael Carøe, da han onsdag aften var mødt op til gallapremiere på den nye 'Klovn'-film.

Michael Carøe på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.

Selvom han ikke er en af de bærende kræfter i 'Klovn', har han alligevel oplevet af blive genkendt fra serien langt udenfor Danmarks grænser.

Han mindes en tur til New York for fem-seks år siden, hvor han gik en tur med sin søn i Central Park.

»Pludselig blev jeg stoppet af et amerikansk ægtepar i midt 30'erne. Jeg gik rundt med et stort skæg og lignede ikke mig selv fra 'Klovn', men de genkendte mig på min stemme. De var primus motor på, at deres venner så 'Klovn' på dansk med engelske undertekster, så de fik taget et billede, og da jeg gik videre, råbte de 'hej' tilbage på dansk. Det er noget af en cadeau til serien«

I den nye tredje 'Klovn'-film 'Klovn The Final' har Michael Carøe kun en mindre statistrolle.

»De ringer, når de skal lave en stor festscene, så står jeg i baggrunden. Det er fint nok lige at være lidt med.«

På musikfronten optræder Michael Carøe for tiden med sit band GasOrleans, hvor de optræder med Gasolin-sange i nye New Orleans-versioner.

Michael Carøe blev uddannet fra Statens teaterskole i 1984.

Han debuterede på tv året efter i tv-serien 'Mor er major'.