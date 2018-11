Michael Bundesen, forsanger i et af Danmarks største bands, Shu-bi-dua, fortæller i en ny bog om, hvordan han pludselig mistede førligheden i venstre side af kroppen og måtte sætte sit liv på standby.

Det var først da hunden Nellie slikkede ham i hovedet, det gik op for Michael Bundesen, at alt ikke var, som det skulle være.

»Jeg lå på gulvet ved siden af Nellies madskål, og det var ikke Nellie, der opførte sig mærkeligt. Det var mig. Jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg blev afsindigt bange. Der var noget helt forkert, og det var på en måde, jeg aldrig tidligere havde oplevet. Jeg vidste det bare: Noget var gået helt galt, og det ville kræve alt i mig at få styr på den her situation.«

Sådan beskriver Michael Bundesen, hvordan det var, da han faldt om på gulvet med panden først, i den nye bog 'Alting har en ende'.

Michael Bundesen med hunden Nellie. Foto: Privat Vis mere Michael Bundesen med hunden Nellie. Foto: Privat

På Bispebjerg Hospital fik Michael Bundesen at vide, han havde en mindre blodprop i højre side, hvorfor han var lam i venstre side af kroppen.

En ultralydsscanning viste, at problemet ikke bare kunne løses. Han blev derfor overført til Rigshospitalet, hvor han dog hurtigt kom i bedring.

En uges tid efter blodproppen, den 27. maj 2011, skulle Shu-bi-dua spille på herregården Bratskov i Brovst. Ud over lidt svimmelhed og let hovedpine havde Michael Bundesen det ganske fint. Han følte sig klar til at spille dagen efter.

»Lidt efter otte om morgenen fik jeg først en let lammelse i ansigtet. Og så en mere voldsom i kroppen. Jeg røg i CT-scanneren igen. Alt tydede på, at endnu en prop var på vej.«

Michael Bundesen, da han var indlagt på hospitalet efter en blodprop. Foto: Privat Vis mere Michael Bundesen, da han var indlagt på hospitalet efter en blodprop. Foto: Privat

Sådan beskriver Michael Bundesen den svære tid, da han blev tynget af blodpropper, i kapitlet 'Propperne'.

Efter en operation kom lægerne ind for at fortælle ham, at det teknisk set var vellykket.

»Jeg var for eksempel stadig i live. Det var jo ret vellykket. Men ud fra mit synspunkt var jeg også stadig lam. Lam i ansigtet, lam i venstre arm og venstre ben. Og nu var det permanent.«

'Alting har en ende' kan købes i butikkerne fra 7. november 2018 og handler om Michael Bundesens privatliv, jagten på succes, skilsmisse og Shu-bi-dua, der flere gange var på randen af kollaps bag scenen.