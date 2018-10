Sangeren Michael Bublé sætter nu ord på den følelsesmæssige rutsjebanetur, han har været på, siden han fortalte, at han indstiller karrieren grundet sin kræftsyge søn.

»Det er meget svært for mig at tale om, fordi det er så smertefuldt. Og det er meget hårdt at anerkende. Da min søn fik diagnosen, følte jeg bare, hele mit liv sluttede.«

Sådan fortæller Michael Bublé i det populære tv-program 'Carpool Karaoke', der har James Cordon som vært, ifølge CNN.

Michael Bublés søn fik diagnosticeret kræft i leveren i 2016 i en alder af blot tre år.

Den ondartede tumor er siden blevet opereret væk, men sygdomsforløbet har påvirket Michael Bublé så kraftigt, at han har valgt at stoppe sin sangkarriere.

»Da alt det her startede, blev jeg styrken til at holde os alle oppe og prøve at være positive. Da de så fik tumoren ud, og kemoen var færdig, og lægerne sagde: 'Vi gjorde det. Det hele er godt. Han er okay' - faldt jeg. Jeg faldt bare. Og nu er det min kone, der holder mig oppe,« siger Michael Bublé i interviewet med James Cordon.

I slutningen af interviewet beder han alle om at støtte kræftforskning.

»Du tror, du 'bare er en lille person, der ikke kan forandre noget', men vi kan alle gøre en kæmpe forskel,« siger han slutteligt.

I november udgiver den canadiske sanger angiveligt et spritnyt album med titlen 'Love'. Meget tyder dog på, at det bliver det sidste musik, han vil udgive. Michael Bublé har haft flere internationale hits og er kendt for at synge covers af klassikere fra blandt andet Frank Sinatra og Ray Charles, som især bliver spillet flittigt ved jueltid.

Han er gift med den 31-årige argentinske skuespillerinde Luisana Lopilato. Sammen har parret tre børn.

Michael Bublé har gennem tiden solgt intet mindre end 11 millioner eksemplarer af sine cd'er.

Hans mest populære sange er ifølge Billboards Hot 100-liste 'Haven't Met You Yet', 'Everything' og 'Hollywood'.