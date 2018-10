Den canadiske croner Michael Bublé vil nu indstille karrieren efter sin lille søns kræft-forløb.

Den 43-årige verdenskendte smørtenor har fået et nyt perspektiv på livet, siger han i et interview ifølge Daily Mail.

I 2016 fik hans søn, i en alder af blot tre år, konstateret kræft – en tumor i leveren, der siden blev opereret væk. Men nu dropper Michael Bublé sin succesfulde karriere, og han vil ikke give flere interviews, forklarer han stærkt berørt ifølge det britiske medie.

Da sønnen Noah blev syg, blev han som forandret, fortæller han. I dag har han end ikke lyst til at se sit ansigt på forsiderne af alverdens medier.

Michael Bublé med sin hustru Luisana Lopilato. Her ses de i Argentinas hovedstad Buenos Aires. Den 31. marts 2011.

»Diagnosen (sønnens, red.) har fået mig til at indse, hvor dum jeg har været over at være bekymret over ubetydelige ting. Jeg var flov over mit ego, der har tilladt mig dén usikkerhed,« forklarer han til mediet.

Flere gange tidligere har Michael Bublé delt sine inderste følelser med offentligheden i forbindelse med sønnens sygdomsforløb, der har påvirket ham og familien voldsomt.

Det har han gjort i interviews, men også på scenen. I sommers blev han rørt til tårer, da han efter to års frivillig pause fra optrædener gik på scenen i London.



Efter at have sunget 'British Summer Time in Hyde Park' erkendte Bublé åbenhjertigt, at han havde været nervøs for sit comeback.

Michael Bublé på scenen som man kender ham. Men nu indstiller han karrieren, fortæller han til det britiske medie Daily Mail. Billedet her er fra Amsterdam i Holland den 19. januar 2014.

»Der er gået to år siden jeg sidst var på scenen, og som ethvert andet menneske har jeg selvfølgelig været bekymret for, om det, jeg engang havde, var forsuvndet. Men efter to sange har jeg det bedre end nogensinde,« sagde han og kæmpede med at holde tårerne tilbage.



I november vil den canadiske sanger efter planen udsende et nyt album med titlen 'Love'. Det ser altså ud til at blive det sidste fra hans hånd.



Bublé har haft flere internationale hits og er kendt for at arrangere klassikere fra bl.a. fra Frank Sinatra og Ray Charles.



Han er gift med den 31-årige argentinske skuespillerinde Luisana Lopilato. Sammen har parret tre børn.