En video af den canadiske crooner Michael Bublé og hustru Luisana Lopilato tiltrak sig for nylig uanede mængder opmærksomhed. Af den dårlige slags.

I videoen puffer sangeren nemlig til konen, og det har flere opfattet, som om han er voldelig mod hende. Spekulationer, der har ført til, at familiefaren har modtaget dødstrusler.

Der er gået en måned, siden parret på Instagram delte videoen, hvor de sidder side om side og hygger. Nu sætter Luisana Lopilato ord på de mange reaktioner, videoen har affødt. Det sker i et interview med det argentinske tv-show 'Intrusos', skriver Daily Mail.

Her understreger den 32-årige kvinde først og fremmest, at hun ikke bliver udsat for vold i hjemmet, og at hun stadig er rystet over de mange truende henvendelser.

»Det gjorde mig bange, og jeg er stadig frygtsom,« fortæller hun og tilføjer:

»Det er ikke sjovt at modtage dødstrusler. De positive henvendelser, som vi modtog, var i klart overtal, men jeg er stadig urolig for min familie.«

Særligt ærgrer det den argentinske skuespillerinde og model, at mange af truslerne har hendes landsmænd som afsendere. Hendes ægtemand elsker nemlig landet og befolkningen, men nu er det ikke længere sikkert at være der.

»Vi har modtaget meget kærlighed fra folk, men du vil ikke tro mig, hvis jeg fortalte, hvor mange billeder jeg har modtaget af folk med våben, der siger, at de agter at dræbe Mike, hvis han kommer til Argentina.«

Michael Bublé og hustru Luisana Lopilato fotograferet på en rød løber i 2018. Foto: BEN NELMS Vis mere Michael Bublé og hustru Luisana Lopilato fotograferet på en rød løber i 2018. Foto: BEN NELMS

Luisana Lopilato beretter desuden, at familien har modtaget videoer af folk, der poserer med knive i hænderne og grinende fortæller, at de vil skære Michael Bublés fingre af og bombe familien.

Men truslerne er fuldstændig ude af proportioner, og det gjorde Luisana Lopilato klart, allerede kort efter videoen af parret var gået viralt i april. På Instagram skrev hun således:

'I skal vide, at jeg overhovedet ikke har nogen tvivl til min mand, og at jeg ville vælge ham igen og igen. Det er ikke fair. Verden har mere end noget andet brug for kærlighed, håb, værdier og solidaritet lige nu - ikke denne type mennesker (personerne bag truslerne, red.).'

Parret blev gift i marts 2011 i Argentina, og sammen har de tre børn: To sønner på henholdsvis seks og fire år samt datteren Vida på næsten to år.