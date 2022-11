Lyt til artiklen

DR meddelte mandag, at Mia Wagner ikke længere er en del af iværksætterprogrammet 'Løvens hule'.

I stedet for hende og Jan Lehrmann indtager kvinderne Anne Stampe og Louise Herping stolene i programmet.

Nu sætter forretningskvinden ord på sin afgang fra programmet.

Det gør hun i et opslag på Instagram.

'Kære 'Løvens hule', tak for denne gang. Kære jer, som har heppet på mig og sendt mig de dejligste roser undervejs. Tak fordi I var med til at give mig modet til at tage min plads, som Danmarks eneste aktive kvindelige løvinde,' skriver hun indledningsvist.

Mia Wagner fortæller, at seerne godt kan glæde sig til næste sæson, da de nye løvinder har 'meget på hjerte'.

Derudover takker hun for samarbejdet med de andre løver Jesper Buch, Jacob Risgaard, Christian Arnstedt og Jan Lehrmann.

'Tak til jer for sjove og lærerige timer i studiet og et respektfuldt, varmt og professionelt samarbejde, når kameraerne er slukket. I har alle min største respekt og loyalitet.'

Slutteligt takker Nordic Female Founderen for alle dem, der har vist hende tillid gennem programmerne.

'Tak til de iværksættere som har vist mig tillid undervejs og som har haft modet til at vise Danmark, at man kan gå sine egne veje og følge sin skabertrang. Vi ses nok snart igen, når nye projekter opstår i vores kølvand.'

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Mia Wagner om hendes afsked, men hun er ikke vendt retur.

Der er endnu ikke en officiel dato for, hvornår den nye sæson af 'Løvens hule' sendes på DR.