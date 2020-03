Hun er en af de seje løver i det populære program ‘Løvens hule’. Men i disse dage er det ikke altid lige nemt at være en af de seje.

Siden forrige fredag har 41-årige Mia Wagner nemlig været spærret inde i et sommerhus ved Limfjorden. Sendt i ufrivillig karantæne for den frygtede coronavirus. Uden sine børn.

»Vi er da dybt bekymrede,« fortæller Mia Wagner, som - ud over border collien Bella - befinder sig i sommerhuset sammen med sin meddirektør Anne Olesen, om angsten for, at én af dem rent faktisk er smittet.

»Hver gang én af os nyser eller hoster, kigger vi lige en ekstra gang og er meget opmærksomme på hinanden.«

»For hvis én af os udvikler coronavirus, kan det forlænge den andens karantæne. Og vi vil jo gerne hjem,« siger hun med håb i stemmen om karantæneperioden, som udløber 20. marts, hvis alt går efter dén bog, som ingen af dem er herre over.

Mens verden for langt de fleste os ændrede sig radikalt onsdag aften, da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned og sendte store dele af befolkningen hjem, fik den kendte profil fra ‘Løvens hule’ allerede den nye virkelighed alt for tæt ind på livet den 7. marts.

Her deltog Mia Wagner nemlig i et møde, hvor det kort efter viste sig, at en af deltagerne var smittet med den virus, som nu har sendt store dele af verden i knæ.

Derfor blev den kendte ‘løve’ af Styrelsen for Patientsikkerhed bedt om at gå i 14 dages karantæne. En hård, men nødvendig melding.

Det var hårdt Mia Wagner om gensynet med sine 2 døtre

»Det er meget tungt at tage af sted fra mine døtre, for de er rigtig kede af det,« sagde Mia Wagner til B.T., da hun satte kurs mod Limfjorden.

Man skulle derfor tro, at det ville vække jubel hos løvemoderen, da hun forleden fik hun en glædelig nyhed fra sin eksmand: At døtrene kom på besøg.

»Det var hårdt,« siger Mia Wagner i stedet om gensynet med døtrene på henholdsvis 13 og 14 år.

Hun startede nemlig med at være dybt rørt over eksmandens betænksomme gestus, men nåede at blive grebet af panik, inden døtrene kom.

De er tapre, mine piger Mia Wagner om døtrene, der tackler karantænen bedre end hende selv

»Jeg turde ikke tage nogen risiko, der kunne udsætte dem for noget. Så de stod fem meter væk fra sommerhuset i indkørslen. I mørke. Hvordan tror du lige, at jeg havde det?«

»Det var lige før, at det var mere hårdt at se dem end ikke at se dem, fordi man blev mindet om, at de er langt væk.«

»Heldigvis er de i gode hænder og har det godt med deres far, så det skal nok gå. De tackler det så fint, forstår, hvad der foregår, og følger godt med. Så de er tapre, mine piger. Det er mere mig, der slås med det,« lyder den tørre konstatering fra Mia Wagner.

Det ufrivillige eksil har dog ikke afskåret løvinden fra den grimme virkelighed uden for sommerhuset. Langt fra, faktisk.

Mia Wagner i sit sommerhus, hvor hun pt er i karantæne. Foto: Privat

Karantænen bliver nemlig på ingen måde brugt til at spille Ludo eller se Netflix-serier. Som enhver anden virksomhedsleder i Danmark bruger Mia Wagner og Anne Olesen mange af deres vågne timer på at gøre koncernen Freeway corona-parat og lave risikoanalyser.

»Vi er nødt til at kigge på, hvilke af vores virksomheder der kan blive påvirket økonomisk, hvor vi er skrøbelige,« siger Mia Wagner, som foreløbig ikke frygter så meget på den konto.

»For en del af dét, vi laver, som eksempelvis dating.dk, der hjælper folk med at finde kærligheden, tapper ind i behov, som man altid har,« lyder det optimistisk fra den 41-årige løvinde, som allerede har en teori om, at corona-krisen på sigt også vil få en positiv side. At den vil få os til at vende blikket lidt mere indad og sætte farten lidt ned.

Men i sommerhuset i Limfjorden er de karantæneramte direktører selv langt fra nået dertil.

Efter så mange dage sammen bliver man jo som et gammelt ægtepar Mia Wagner om at være i karantæne med sin meddirektør

Faktisk fosser ideerne ud af Mia Wagner og Anne Olesen, som hver aften sender live på det sociale medie Instagram om livet i karantæne.

Derudover laver de en daglig podcast til Radio4 og har startet en Facebook-gruppe for karantæneramte, hvor de kan dele deres oplevelser. Og lave morgengymnastik sammen.

»Jeg har selv lige lavet dagens motion og er gået rundt og rundt om lænestolen i den lille stue,« griner Mia Wagner, som dog har lov til at gå en meter uden for sommerhuset.

»Vi har det sjovt med dét, vi laver, og er gode til at holde humøret oppe. Men vi er da nået dertil, at når den ene grynter, så ved den anden godt, hvad det betyder. Efter så mange dage sammen bliver man jo som et gammelt ægtepar.«

»I dag er det godt nok ikke lykkedes mig at komme ud af pyjamasen, men når man skal være i karantæne i 14 dage, kan man ligeså godt indrette sig på det, stå op og sige ‘nu arbejder jeg’ og ‘nu holder jeg fri’. Huske at bevæge sig, spise sundt, have nogle faste rammer for sig selv,« lyder rådet fra Mia Wagner, som forhåbentlig vender tilbage til virkeligheden om få dage.

»Selv om vi joker lidt med, at tænk nu, hvis vi på vejen hjem lige skal tanke op, og så møder vi én, der er corona-ramt, og så kan vi køre tilbage igen!«