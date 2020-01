»Jeg synes, det er skønt at sidde som kvinde her i 'Løvens hule' og have sådanne to flotte mænd at kigge på.«

Sådan sagde Mia Wagner i sidste uges udgave af DR-programmet 'Løvens hule'. Men hun mener bare, at hun gør, ligesom mændene altid har gjort.

Det fortæller den 42-årige direktør torsdag til B.T.:

»Altså, hvis du ser alle sæsonerne, så vil du se, at mændene bliver begejstret, når der kommer kønne piger ind på scenen. Så derfor kunne jeg ligeledes sige det.«

Mia Wagner er den eneste kvindelige løve i den nye sæson. Foto: Bo Amstrup

Wagner siger også, at det er rart for hende at have lidt at kigge på nogle gange. Hun synes, at det mest er mændene, der får noget at se på i programmet.

42-årige Mia Wagner tror ikke, at en mand ville skulle høre for sådan en kommentar, hvis han sad blandt fire kvinder:

»Nej, det tror jeg sådan set ikke, at en mand ville. Sådan er det. Mennesker reagerer, og det ville en mand selvfølgelig også gøre.«

'Løvens hule' kører på sin femte sæson. I de første tre sæsoner var der to kvinder blandt løverne – Birgit Aaby og Ilse Jacobsen, men to kvinder er blevet til en.

I de seneste to sæsoner har Mia Wagner været eneste kvinde blandt fire mænd, men det har hun det ganske fint med:

»Det er helt okay at være eneste kvinde. Jeg ville selvfølgelig byde en ny kvinde velkommen, men så ville jeg nok savne en af de andre løver. Jeg synes, vi er et godt hold.«

I torsdagens afsnit af 'Løvens hule' investerer Mia Wagner 400.000 i Trine og hendes virksomhed 'Party in a box' – og det er hun meget tilfreds med:

»Jeg synes, at Trine er den vildeste. Hendes virksomhed har grundlæggende et godt produkt, der kan udvikles. Derudover tror jeg på Trine.«

Mia Wagner er administrerende direktør for Freeway-koncernen. Foto: Bo Amstrup

Mia Wagner siger afsluttende til B.T., at hun synes, de andre løver er rigtig dygtige til deres arbejde:

»Jeg ville også savne de andre løver, fordi jeg synes, de er super gode til deres arbejde.«

42-årige Mia Wagner er til daglig administrerende direktør i Freeway-koncernen, og hun har tidligere været advokat.

Sæson fem af 'Løvens hule' sendes hver torsdag klokken 20 på DR1.