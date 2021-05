'Løvens hule'-stjernen svæver på en lyserød sky for tiden.

Hun afslører nemlig, at hun har fundet kærligheden i erhvervsmanden Jeppe Christiansen.

Det sker i et interview på hendes egen virksomhed, Nordic Female Founders, netværksplatform.

»Nu er jeg sådan lidt heldig, for når jeg lægger hovedet på puden, så ligger der jo en dejlig mand ved siden af mig. Så jeg sidder jo også og stråler, fordi jeg er smaskforelsket. Og det er jo altid noget, der giver dejlig energi. Så det er jeg jo glad for. Jeg er glad for, jeg er blevet kærester med Jeppe,« åbner 'Løvens hule'-stjernen op.

Direktør Jeppe Christiansen, Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Foto: Jan Jørgensen Vis mere Direktør Jeppe Christiansen, Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Foto: Jan Jørgensen

Mia Wagner har tidligere været administrerende direktør i Freeway-koncernen, som hun også har investeret i 'Løvens hule' på vegne af.

I oktober sidste år trak hun sig dog fra familievirksomheden, da hun stiftede investeringsvirksomheden Nordic Female Founders.

Til sin gamle familievirksomheds medie, Avisen.dk, bekræfter Mia Wagner, at det er erhvervsmanden Jeppe Christiansen, der er hendes nye kæreste.

Overfor B.T. har Mia Wagner på nuværende tidspunkt ikke ønsket at uddybe forholdet yderligere.

Hendes nye kæreste, den 61-årige Jeppe Christiansen, er stifter og direktør i kapitalfonden Maj Invest, og på det lange cv står blandt andet også bestyrelsesformand i Haldor Topsøe, næstformand i bestyrelsen i Novo Nordisk og økonomisk analytiker i Børsen.

Ikke mindst gik Jeppe også tidligere i år ind i Mia Wagner og medstifteren Anne Stampe Olesens virksomhed.

»Vi har tidligt på vores rejse valgt at kontakte Johan Schur og Jeppe Christiansen, fordi vi kender værdien af input udefra. Vi er meget stolte af, at to så kompetente kræfter har sagt ja til at styrke fundamentet for Nordic Female Founders,« fortalte Mia Wagner i en pressemeddelelse i januar.