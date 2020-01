Den nye 'Klovn'-film bliver ifølge Casper Christensen og Frank Hvam den sidste. Hvad skal der så ske med Mia Lyhne?

Den 48-årige skuespiller har siden første sæson været synonym med Frank-karakterens kone, der igen og igen har måtte stå model til sin tv-mands pinlige optrin.

Da hun onsdag aften var med til gallapremieren på 'Klovn The Final' afslørede hun, at hun drømmer om at prøve helt andre slags roller.

»Hvis bare jeg havde flere millioner, ville jeg producerer en film med mig selv,« lød det med et skævt smil.

Mia Lyhne på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Mia Lyhne på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg kommer da helt klart til at savne 'Klovn', men jeg har også lyst til lave noget helt andet. 'Klovn' har betydet sindssygt meget for mig. Mest af alt har det bare været skidesjovt at lave. Jeg elsker at spille sammen med Frank, der altid får mig til at grine. Længere er den ikke.«

Udover 'Klovn The Final' er hun for tiden aktuel i en enkelt episode af den roste komedieserie '32', hvor hun spiller en jordemoder. Hendes IMDB-side afslører derudover, at hun i 2020 medvirker i de to danske film 'Lille sommerfugl' og 'Madklubben'.

Hvad der nu skal ske, ved hun ikke.

»Jeg håber, der kommer en bølge af andre slags - måske mere alvorlige ting - men det kan man selvfølgelig ikke selv bestemme. Jeg ville ønske, at der stadig blev lavet Bergman-film, men det gør der jo desværre ikke.«