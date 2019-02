Mia Lyhne er med årene blevet synonym med sin rolle i ’Klovn’. Det er ikke ensbetydende med, at hun føler sig låst fast.

Den 47-årige skuespiller ankom glad og veloplagt på den røde løber til årets Zulu Awards og kunne se tilbage på et efterår, hvor hun gjorde comeback i ’Klovn’ med den syvende sæson.

»Det var virkelig sjovt at være tilbage. Det var ligeså sjovt, som det plejer at være,« fortalte hun og tilføjede, at det især gav nyt brændstof til skuespillet, at Frank og Mia-karakternerne var blevet ældre, og at de havde fået børn.

»Det kunne vi helt sikkert bruge. Jeg syntes især, det var sjovt at lave afsnittet, hvor Frank og Mia skal have en trekant.«

ZULU Awards 2019 Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere ZULU Awards 2019 Foto: Jens Nørgaard Larsen

Casper Christensen og Frank Hvam har tidligere afsløret, at der kommer en ny tredje ’Klovn’-film, med arbejdstitlen ’Klovn Happyland’.

Mia Lyhne vil ikke afsløre noget af handlingen, men siger,at hun selvfølgelig er klar til at være med igen.

Ville du kunne sige nej til Casper og Frank, hvis du ikke gad mere?

»Ja, det kan jeg sagtens, men jeg synes stadig, det er sjovt at være med,« slog hun fast.

Adspurgt hvordan hende og Frank Hvams forhold er til hinanden privat, svarede hun kort:

»Det holder vi privat. Det kommer ikke nogen ved.«