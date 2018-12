“Hvorfor er du flyttet,” spurgte B.T. Mia Lyhne til prisfest for danske filmtalenter, hvor også skuespillerne Ditte Hansen og Thomas Ernst havde noget at fortælle

Der går et rygte på den røde løber. Mia Lyhne er flyttet. Væk fra det bofællesskab, hvor hendes forældre har boet siden de glade 70'ere. Hungrende går jeg hende i møde på det stjernebestøvede tæppe.

»Undskyld, Mia Lyhne. Er det rigtigt, at du er flyttet?,« spørger jeg den danske filmstjerne lidt for direkte i Bremen Teater i København.

»Hvor har du hørt det henne?« svarer hun overrasket og kigger skeptisk blandt de andre filmstjerner, der får serveret røde, søde shots.

Ekko Shortlist Awards er en årlig prisfest, som kårer de danske filmtalenters bedste kortfilm og er arrangeret af Filmmagasinet Ekko. Mia Lyhne er med i juryen og sød nok til at svare på spørgsmålet.

Mia Lyhne med en mystisk mand ved prisuddelingen. Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko Vis mere Mia Lyhne med en mystisk mand ved prisuddelingen. Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko

»Ja, jeg er flyttet. Til et nyt bofællesskab med 30 andre huse. Det er meget dejligt,« svarer hun kort og smiler bestemt.

Vil du fortælle hvorhen?

»Nej, det tror jeg ikke lige, jeg vil sige,« siger Mia Lyhne.

Hvorfor er du så flyttet?

»Der er mange grunde. En af dem er, at jeg vil prøve noget nyt,« siger Mia Lyhne, inden hun fortsat smilende bakker tre skridt bagud og vender ryggen til.

Min nysgerrighed vækkes af, at Mia Lyhne i 2012 flyttede til sit gamle bofællesskab i Smørum for at være tæt på sine forældre, der bor med hver deres nye partner.

Hun skulle bruge deres hjælp efter at have fået de to tvillingepiger Asta og Andrea Lyhne som alenemor. Ved hjælp af en anonym donor.

Senere noterer jeg, at hun har en mand med som ledsager. Men fair nok. Det er ikke det, jurymedlemmet er her for. Jeg blev lidt for ivrig i farten. Gik over grænsen.

Undskyld, Mia Lyhne.

Ditte Hansen laver ny tv-serie

Gennemstrømningen ved indgangen er voldsom. Smukke unge mennesker vælter ind ad døren. Fylder festsalen op.

Jeg må og skal finde en historie. Ditte Hansen er på løberen, og publikum har vist nok svigtet hendes nye film.

Ditte Hansen nyder et rødt shot, mens hun fortæller om sin kommende tv-serie Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko Vis mere Ditte Hansen nyder et rødt shot, mens hun fortæller om sin kommende tv-serie Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko

Er du skuffet over salget af 'Ditte & Louise'?

»Nej, da. Det er en kunstfilm, der har fået støtte. Vi kunne lave lige, hvad vi ville. Vi er bare glade for de gode anmeldelser,« siger hun imødekommende.

Har du så gang i noget nyt?

»Ja, jeg skriver på en tv-serie med Louise Mieritz, og jeg kan godt afsløre, at det er et stort format,« smiler hun hemmelighedsfuldt og går over til sin mand, skuespiller Benjamin Boe Rasmussen, som hun til hverdag hygger sig med i en husbåd i Københavns Havn.

Arbejder sig ud af skilsmissen i Hollywood

Nogle søger succes i andedammen, andre i Hollywood.

Den tidligere 'Vild med dans'-deltager Thomas Ernst vinder Publikum Prisen. Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko Vis mere Den tidligere 'Vild med dans'-deltager Thomas Ernst vinder Publikum Prisen. Foto: Daniel Hjorth / Filmmagasinet Ekko

Den 29-årige 'Vild med dans'-stjerne Thomas Ernst har taget flyet hele vejen fra USA. Sidste efterår flyttede han til Los Angeles med sin tidligere kone, han blev skilt fra i foråret.

»Det har været et meget hårdt år følelsesmæssigt. Jeg arbejder mig ud af det og går efter de største job,« siger Thomas Ernst, der midt i hektiske Hollywood heldigvis kender sin gamle 'Vild med dans'-partner Malene Østergaard, der har boet flere år i Los Angeles.

»Jeg holder sammen med hende og nogle få amerikanske venner. Hvis jeg ikke havde dem og min karriere, ved jeg ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Men jeg går ikke rigtig i byen. Jeg bruger min tid på at arbejde. Mit bedste fix er at gå til fem-seks castings om dagen, og så vil det hjælpe at vinde i dag,« siger Thomas Ernst, der en time efter modtager Publikum Prisen på scenen for komedien 'Simon G.H'.

Efter showet spiller DJ Gul salen fuld, mens konferencier Anders Lund Madsen forsvinder som tobaksrøg blandt den store mængde af rygere og ud i de københavnske gader.