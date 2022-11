Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Som blot 13-årig tog Rasmus Ott, bedre kendt som 'Razz', Danmark med storm, efter han vandt Børnenes MGP.

Men karrieren blev kortvarig, for to år senere valgte han at trække stikket.

I et nyt DR-program med titlen 'MGP: Børnefesten der gik amok' fortæller Rasmus Ott nu, hvorfor han så tidligt stoppede sin fremadstormende karriere.

»Tilbage i 2004 der står jeg og skal udgive mit tredje album. Jeg havde fået kontrakt af Universel, men der er noget inde i mig, der kan mærke, at jeg ikke har lyst til det mere. Nu stopper vi,« siger han i programmet.

Rasmus Ott vandt MGP i 2002 med sangen 'Kickflipper' og året efter tonede han atter frem på tv-skærmen – denne gang som skuespiller i TV 2-julekalenderen 'Jesus og Josefine'.

Den tidligere MGP-stjerne fortæller, at selvom det var fedt at være en del af det, så hungrede han efter en mere almindelig tilværelse. En tilværelse, hvor han ikke blev genkendt og »passede ind som enhver anden«.

»Det var et pænt farvel,« lyder det fra Rasmus Ott.

I dag arbejder den 33-årige Rasmus Ott som kulturkonsulent, men selvom han laver noget helt andet, er der stadig mange, som forbinder 'Razz' med Rasmus Ott.

Programmet 'MGP: Børnefesten der gik amok' indeholder fire afsnit og kan ses på DRTV.