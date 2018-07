Mens den tidligere DR-vært Mette Walsted Vestergaard endnu ammede sin lille søn på tre måneder, gik hun og hendes mand - den politiske kommentator Michael Kristiansen - fra hinanden.

Den dag i dag - fem år efter skilsmissen - har de to det fint med hinanden. De ses og spiser middage sammen med børnene - en datter på syv, og sønnen på fem. Men sådan har det ikke altid været, fortæller Mette Walsted Vestergaard, der nu arbejder som kommunikationskonsulent, til ugebladet Se og Hør.

I begyndelsen var hun i chok over bruddet, forklarer hun. Og hun kunne mærke, at det fyldte for meget, fordi hun hele tiden kom til at genoplive det, da hun blev ved med at tale om det.

Til sidst lavede hun derfor en regel for sig selv.

ARKIVFOTO af Mette Walsted Vestergaard fra 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIVFOTO af Mette Walsted Vestergaard fra 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

En regel, hun kaldte 'Michael-rationering', hvor hun ikke måtte tale om ham eller med ham. Kun én gang om ugen måtte hun snakke med en veninde om ham.

»Det var simpelthen så godt. For der kommer jo et tidspunkt, hvor man har rystet det umiddelbare chok af sig. Men hvor man bliver ved med at vende tilbage til det, og man sidder og sovser rundt i det. Man får faktisk talt det problematiske op. Det var helt vildt godt at lægge det helt væk,« forklarer hun til Se og Hør.

I dag bor børnene hos Mette på Østerbro i København, mens de hver anden weekend er hos Michael Kristiansen, som hun var gift med fra 2011 til 2013.

I 2015 sagde hun sit job op på DR, hvor hun i mange år havde været vært på TV Avisen. I stedet sprang hun ud som selvstændig i sin egen kommunikationsvirksomhed.

Til B.T. forklarede hun i den forbindelse, at det var noget, hun havde planlagt gennem længere tid.

»Nu synes jeg, det er på tide. Mine børn er blevet større, jeg har lagt en plan for det, fået lavet en hjemmeside og sparet sammen. Jeg glæder mig til at komme i gang,« sagde hun.