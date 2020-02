Socialdemokraten og 'Luksusfælden'-eksperten Mette Reissmann fejrede overgangen fra 2019 til 2020 med et sandt kærlighedsbrag.

På et natklub i Berlin nytårsaften gik hendes kæreste, Nils Rømer, nemlig ned på knæ og stillede det helt store spørgsmål: 'Vil du gifte dig med mig?'.

Det fortæller den 56-årige Reissmann til Se og Hør.

»Det var lige min stil. Så da Nils havde været på knæ, festede vi videre hele natten,« siger hun til ugebladet.

Hun fortæller endvidere, at der går lidt tid, før brylluppet bliver en realitet. Parret skal nemlig først smedes sammen til februar eller marts næste år.

Men ventetiden burde umiddelbart ikke være et problem for de to. Mette Reissmann og Nils Rømer har nemlig allerede dannet par i intet mindre end 14 år.

Ifølge Se og Hør har parret også kun boet sammen i halvandet år.

Det skyldes ifølge Mette Reissmann, at deres børn fra tidligere forhold skulle flytte hjemmefra først. Mette Reissmann har en søn på 27, mens Nils Rømer har tre børn.

Mette Reissmann blev efter otte år i Folketinget ikke genvalgt for Socialdemokratiet efter valget den 5. juni 2019.

Til Se og Hør fortæller hun, at det var et 'chok' at miste sin politiske platform.

Hun understreger dog, at hun ikke er færdig i politik, og at hun stadig anser sig selv som værende en kandidat for partiet.

Hun har da også planer om at stille op til kommunalvalget næste år, fortæller hun.