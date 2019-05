Hver dag under valget tager B.T. dig med bag kulissen for at møde en kendt politiker midt i dennes frokost – for det skal jo også passes.

I dag er turen kommet til Mette Frederiksen, partileder for Socialdemokratiet (S) og statsministerkandidat.

Som de fleste andre, så har hun været på farten det meste af dagen.

Derfor blev dagens frokost også nydt i den røde valgbus mellem Rudkøbing og Svendborg.

Mette Frederiksen er vild med ostemad. Sådan en spiste hun til frokost.

Hvad fik du til frokost?

»Et par rugbrødsmadder med hamburgerryg og ost. Jeg klapper dem altid sammen, gerne som amager-mad.«

Hvorfor valgte du at spise det?

»Når jeg er på farten hele tiden under valgkampen, så bliver det tit til noget lidt hurtigt. Mange salater og sandwich og den slags. Det bliver jeg bare lynhurtigt træt af at spise.«

Hvad havde du på programmet den dag?

»Jeg lagde ud med et stort arrangement i Næstved, og så kørte jeg til Nykøbing Falster, hvor jeg mødtes med omkring 100 studerende på professionshøjskolen. Bagefter tog jeg til den mest fantastiske skovbørnehave i Maribo, og til sidst tog vi videre med færgen til Langeland og Svendborg.«

Hvad er din livret?

»Jeg tror faktisk, at det er rugbrød med ost. Men hvis det skal være sådan en rigtig ret, så kan jeg rigtig godt lide en kylling, der har været på grillen. Måske med nogle nye kartofler og en grøn salat til.«

Hvad er din score-ret?

»Det må være en god morgenmad.«