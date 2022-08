Lyt til artiklen

Flere journalister kritiserede i foråret statsminister Mette Frederiksen for at gå sammen med influencer Carla Mickelborg og lave en spørgerunde på Instagram i forbindelse med afstemningen om det danske forsvarsforbehold.

Men nu har statsministeren igen teamet op med en influencer.

Og denne gang drejer det sig om den aarhusianske instagrammer Isabella Alberte Hedeager, som har en instagramprofil med sin 97-årige morfar, 'Moffe', hvor de rejser rundt og oplever verden sammen.

Mette Frederiksen lagde vejen forbi, da hun gerne vil have input til, hvordan man kunne lave ældrepolitik med færre ensomme ældre og dermed give en mere værdig alderdom.

Statsminister Mette Frederiksen i forbindelse med at Socialdemokratiet holder pressemøde under partiets sommergruppemøde i Odense, tirsdag den 16. august 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen i forbindelse med at Socialdemokratiet holder pressemøde under partiets sommergruppemøde i Odense, tirsdag den 16. august 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Og her mente den socialdemokratiske formand og statsminister, at Isabella Alberte og hendes morfar med de 109.000 følgere var de helt rigtige at få input fra.

Det skriver Statsministeren i en story på Instagram.

Men den forklaring køber B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, ikke helt.

»Hun bruger simpelthen influencers for at få skabt opmærksomhed på sig selv og sin politik,« fortæller den politiske kommentator.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Da Mette Frederiksen lod sig interviewe af Carla Mickelborg i forbindelse med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, var det da også en bevidst kampagne fra statsministeriet.

»Nogen spurgte om det ikke var politisk, og der har jeg sagt nej, for det var faktisk en oplysende kampagne,« det fortalte Carla Mickelborg til B.T. på den røde løber til HBO-satsningen 'House of the Dragon'.

Carla Mickelborg blev i den forbindelse også betalt for sin deltagelse i interviewet. Men hvor meget hun tjente vil influenceren ikke fortælle.

Carla Mickelborg, influencer. Foto: Privat Vis mere Carla Mickelborg, influencer. Foto: Privat

Og nu har Mette Frederiksen altså valgt at teame op med endnu en influencer. Dog vides det ikke, hvorvidt Isabella Alberte Hedeager har modtaget penge for sin medvirken.

Selve begivenheden blev dokumenteret på Isabella Alberte Hedeagers Instagram, hvor Statsministeren både var at finde blandt postede billeder, men også i Isabella Alberte Hedeagers story, hvori hun viser sin morfars reaktion, da han fik at vide, at Mette Frederiksen ville besøge dem.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Isabella Alberte Hedeager (@isabellaalberte)

Men Joachim B. Olsen er ikke 100 procent overbevist om, at hun kun benytter instagrammeren for at blive klogere på ældre medborgeres input.

»De sociale medier har været hendes primære kommunikationsplatform i forhold til vælgerne i mange, mange år. Hun har stået utrolig stærkt på sociale medier,« fortæller B.T.s Joachim B. Olsen.

Og gennem det sidste års tid, har scenen på Statsministerens sociale medier ændret sig. Så brugen af store, prominente influencers har ifølge B.T.s politiske kommentator et helt særligt formål.

»Det er klart, at hun gerne vil have fat i de unge. Det er også en vælgergruppe, hvor hun står svagt,« siger han og fortsætter:

Hvorfor tror du, at Mette Frederiksen vil snakke med influencer Isabella Alberte?

»Ved kommunalvalget tabte Socialdemokratiet mange stemmer ved de unge vælgere i byerne, og det er et forsøg på at komme i kontakt med dem«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Isabella Alberte Hedeager og Statsministeriet, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.