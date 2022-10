Lyt til artiklen

Tre ud af 58!

Så få deltagere fra DR's populære datingprogram 'Gift ved første blik' har siden premieren i 2013 medvirket i andre tv-programmer.

Det skyldes ifølge tv-caster Elisa Lykke, at deltagerne i 'Gift ved første blik' ikke er det, man i fagsprog kalder 'reality-mennesker'.

»Folk der tilmelder sig et reality-program har en anden risikovillighed for at gå ind i et format og vise, hvem de er. De har ikke noget problem med at vise konflikter og vil gerne vinde, eksempelvis en pengepræmie.«

Elisa Lykke forklarer videre, at selvom deltagerne i 'Gift ved første blik' også viser sig selv frem, så er det på en anden måde.

»'Gift ved første blik' er jo mere ren reportage, hvor man er sårbar. Og dem der er med, har ikke umiddelbart et ønske om at blive kendte, men har blot tilmeldt sig for at finde kærligheden.«

De tre 'Gift ved første blik'-deltagere, der igennem tiden har sagt ja til at lave mere tv, er Ulrik Pihl fra sæson 3, der året efter deltog i 'Robinson Ekspeditionen på TV 3, og parret Michael og Kathrine Harders fra sæson 5, der for et par år siden var med i TV 2's boligprogram '3x Beliggenhed'.

Elisa Lykke synes som udgangspunkt ikke, at der er nogen af denne sæsons deltagere, der er oplagte kandidater til en videre tv-karriere.

TV-caster Elisa Lykke har et godt øje til Mette og Anders fra dette års udgave af 'Gift ved første blik'.

Der er dog to, som hun synes har et potentiale i form af Anders Reinholdt Jonssen og Mette Blume.

»Anders har en rolighed og har været god til at være autentisk. Ham kunne man godt se have en form for ekspertrolle eller være en del af et panel på TV 2 News,« lyder det først fra Elisa Lykke.

»Mette, der jo er veganer, kunne også være god i 'Robinson Ekspeditionen', fordi hun er så anderledes og ville kunne provokere nogen i et reality-cast. For eksempel ved ikke at ville spise fisk, der var fanget.«

Da B.T. spørger Mette Blume, hvad hun tænker om at medvirke i TV 3's overlevelses-konkurrence, er hun dog hurtig til at sige nej tak.

TV-caster Elisa Lykke kunne godt se Mette som deltager i 'Robinson Ekspeditionen'.

»Aldrig i livet. Jeg har ikke fysik til det. Jeg har jo fibromyalgi (En sygdom hvor man har smerter i knogler, led og muskler, red.) så det kan jeg ikke. Jeg har simpelthen nærmest ingen muskler.«

Hun tilføjer med et grin:

»Men jeg kan godt følge hende i, at det ville være sjovt at se mig dø af sult efter tre dage, fordi jeg ikke har lyst til at spise fisk.«

Mette Blume kunne dog tænke sig at lave mere tv i fremtiden og siger, at hun vil være åben over for alt andet end 'Robinson Ekspeditionen'.

Selvom Elisa Lykke ikke peger på Tanja fra årets udgave af 'Gift ved første blik', så har hun allerede medvirket i 'Robinson Ekspeditionen'.

Det gjorde hun i 2005, da hun blandt andet kæmpede mod Jim Lyngvild. Læs mere om det HER.

