100 procent af de kvindelige, danske statsministre – både nuværende og tidligere – elsker 'Druk'.

Altså filmen vel at mærke.

Det fremgår af både Mette Frederiksen og Helle Thorning-Schmidts Instagramprofiler, hvor de hylder Thomas Vinterberg og resten af holdet bag filmen 'Druk', der natten til søndag dansk tid kunne juble over at vinde en Oscar i kategorien bedste internationale film.

»En fremragende film, der er så gennemført i sin enkelthed og storhed. Jeg kluklo, havde tårer i øjnene og måske vigtigst; vi kunne ikke slippe filmen, da vi gik ud af biffen,« skriver Mette Frederiksen blandt andet til billedet og får understreget, at »dansk film er i verdensklasse«.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mette Frederiksen (@mette)

Statsministeren sender også et stort tillykke til Mikkel E.G., der vandt en Oscar for bedste klipning.

Helle Thorning-Schmidt har også været ved tasterne og smider et tillykke i retning af Thomas Vinterberg og 'Druk'.

»En Oscar! Hvor cool er det lige. Kæmpe tillykke til Thomas Vinterberg og resten af holdet,« skriver hun.

Og det lader til, at 'Druk' er noget, der kan samle dansk politik.

Søren Pape har i hvert fald også været ude på sin Facebook-profil for at hylde Thomas Vinterberg, der holdt en rørende tale om sin afdøde datter.

»'Druk' handler om at hylde livet. Men fire dage inde i optagelserne mistede Thomas Vinterberg sin datter i en trafikulykke. Tænk sig, at han kom videre med den film, og at resultatet blev så̊ godt. Lad os i sandhed hylde livet. Tillykke,« skriver Konservatives partileder, ligesom talen også får pæne ord med på vejen fra Pernille Vermund.

Det er ikke kun danske politikere, der glæder sig over nattens triumf. En række kendte ansigter er også yderst begejstrede over, at den danske instruktør kan rejse hjem med en forgyldt statuette i kufferten.

Navne som Mads Steffensen, Christopher, Mille Dinesen, Cecilie Hother, Thomas Evers Poulsen og Dan Rachlin er alle aktive på de sociale medier for at hylde både sejren og den rørende tale fra instruktøren, som du kan høre i sin helhed øverst i denne artikel.