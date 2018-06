'Aftenshowet-vært' Mette Bluhme Rieck er fredag blevet mor til en knap tre kilo tung dreng.

Forløsningen kom efter et akut kejsersnit og næsten 20 timer med veer. Efter en hård og lang fødsel har hun og sønnen Viggo det godt og er nu endelig hjemme, fortæller den 35-årige tv-vært på det sociale medie Instagram.

'...kærlighed kurerer heldigvis det meste. Tak for livet' lyder det videre fra Mette Bluhme Rieck, der er blevet mor til parrets første barn.

Viggo er landet Den lille nye familie er endelig hjemme og har det rigtig godt, men skal lige komme sig ovenpå en knap så rar fødsel, der efter næsten 20 timers veer endte med akut kejsersnit. Men 2940 gram ufiltreret kærlighed kurerer heldigvis det meste. Tak for livet Et opslag delt af M E T T E // R ¡ E C K (@mettebluhmerieck) den 22. Jun, 2018 kl. 4.48 PDT

Kæresten Kasper Nielsen, direktør for auktionshuset Bruun og Rasmussen, mødte hun i forbindelse med programmet 'Guld på godset'.

Han har i forvejen to børn og udtalte tilbage i januar, at det stadig er lige spændende tredje gang.

»Det er spændende. For Mette er det jo helt nyt, og der er nærmest også nyt for mig – det er jo mange år siden sidst,« siger Kasper Nielsen, der i forvejen har to børn på hhv. 13 og 18 år.

Under optagelserne til ’Guld på godset’ lærte Mette Bluhme Rieck Kasper Nielsen, der er direktør i auktionshuset Bruun Rasmussen, at kende. I dag har de været kærester i tre år. Foto: Privatfoto Vis mere Under optagelserne til ’Guld på godset’ lærte Mette Bluhme Rieck Kasper Nielsen, der er direktør i auktionshuset Bruun Rasmussen, at kende. I dag har de været kærester i tre år. Foto: Privatfoto

Fakta BLÅ BOG: Mette Bluhme Rieck 35 år

Opvokset i Alslev ved Esbjerg

Har været ansat i DR siden sin praktiktid i 2008, hvor hun bl.a. har været tilrettelægger på ’Store Nørd’ og ’Price & Blomsterberg’.

Kendt som vært på programmerne ’Antikduellen’, ’Guld på godset’, ’Guld i købstæderne, ’Spis og spar’.

Blev i december 2015 vært på ’Sporten’, hvor hun bl.a. har dækket OL og EM i fodbold. I 2017 vikarierer hun for Lise Rønne som vært på ’Aftenshowet’.

Bor sammen med kæresten Kasper Nielsen, som er direktør i auktionshuset Bruun Rasmussen.

I et interview med BT fra januar 2017 fortalte DR-værten, at det har været en stor omvæltning for hende at gå fra at være alene til en del af en familie med kæresten og hans to børn.

Dengang havde Mette Bluhme Rieck ikke travlt med selv at få børn.

»Jeg har aldrig tænkt mig selv som en, der ikke har børn, men nu har jeg også nogle, jeg låner lidt. Det er måske en dårlig undskyldning, men i min branche har vi også en tendens til at trække det lidt,« siger hun og fortsætter: »På et tidspunkt må man jo selvfølgelig sætte sig ned og bestemme sig for, om det skal ske. Men jeg synes jo stadig bare, jeg er 23 år,« siger den 34-årige tv-vært, der ikke synes, det haster.

Kun ét år senere kunne hun dog juble over den glædelige nyhed, at parret skulle være forældre til en søn.