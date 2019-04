Som regel ser man kun til den glade og ligefremme version af kendiskonditoren Mette Blomsterberg, når hun toner frem i fjernsynet.

Men i et nyt interview åbner hun op for en mere sårbar side. En side, hvor hun deler et smertelige afsavn.

For knap 10 år siden mistede hun sin mor, der døde på grund af leverbetændelse. En lidelse som hun havde været ramt af længe.

»Jeg vil aldrig møde en, der kender mig så godt, som min mor gjorde, og jeg kommer aldrig til at møde en, der ved, hvad jeg tænker, inden jeg har sagt noget. Vi var meget tætte. Hun havde et udfordrende liv og knoklede røven ud af bukserne og lærte mig så meget. Blandt andet at livet er svært, men hvis du kæmper for det, kan det godt blive godt.« siger hun til Hendes Verden.

Savnet af moderen kan den 48-årige Blomsterberg især mærke, når hun ser andre, der har en dejlig stund med deres mor.

Og mange dessert glade danskere burde formentlig også takke Blomsterbergs mor.

Overfor B.T har Blomsterberg tidligere sagt, at det netop var på grund af forholdet til moderen, at hun fandt på idéen til programmet Det søde liv.

»Her senere kan jeg godt se, at det var min mors sygdom, der gav mig sparket. For jeg havde jo lyst til at give lige netop det videre, som jeg havde fået med fra hende, og her var tv en rigtig god platform at formidle det på,« afslørede Mette Blomsterberg over for B.T. i 2015.

Arkivfoto. Foto: Carsten Mol Vis mere Arkivfoto. Foto: Carsten Mol

Det var nemlig moderen, der lærte Mette Blomsterberg, at mad kan laves fra bunden uden at være en sur pligt.

Da Mette Blomsterberg var syv år gammel flyttede hun med sin mor og bror i en lejlighed, da forældrene blev skilt.

Det er blandt årsagerne til det tætte forhold. Hun håber, at hun selv får en lige så stor plads i sine børns hjerter, når hun en dag ikke længere er blandt os.

For fem år siden fortalte den kendte konditor, at moderen også led af dupuytrens kontraktur eller 'kuskesyge'.

Det er en lidelse, hvor ens fingre krummer sammen og ikke kan strækkes ud igen.

Det samt leverbetændelsen, som moderen fik flere år før dødsfaldet, gjorde den sidste tid hård for dem begge.

Mette Blomsterberg er kendt fra programmer som Den store bagedyst, Det søde liv og Sukkertoppen.

Fælles for alle programmerne er, at hun blev brugt i kraft af sine evner som konditor.