I starten af året måtte Mette Blomsterberg dreje nøglen om på sit konditori i Lyngby, og nu sætter den kendte konditor ord på, hvordan den efterfølgende tid har været for hende.

Det hele startede 1. januar, da selskabet Blomterbergs Café ApS røg under konkursbehandling i Sø- og Handelsretten.

Dengang forklarede Mette Blomsterberg i et opslag på Facebook, at på trods af et stort antal gæster, så lykkedes det ikke at opnå en tilfredsstillende indtjening.

Og efterfølgende har den tidligere dommer fra 'Den store bagedyst' været tavs om drømmen, der brast - indtil nu.

Mette Blomsterberg måtte lukke sit konditori i Lyngby tidligere på året på grund af konkurs. Foto: Nikolai Linares Vis mere Mette Blomsterberg måtte lukke sit konditori i Lyngby tidligere på året på grund af konkurs. Foto: Nikolai Linares

For her lidt over ni måneder senere sætter Mette Blomsterberg nu ord på, hvordan hun har haft det siden konkursen.

»Vi er glade, men vi har ikke fået lagt det hele bag os endnu,« fortalte hun til B.T., da hun fredag var taget til 'Vild med dans' for at se og støtte sin tidligere dansepartner Michael Olesen.

Lukningen af konditoriet i Lyngby har fyldt meget hos den kendte konditor, og det har været en hård omgang, fortæller hun:

»Det er ikke noget, man bare lige gør ('lægger det bag sig', red.). Det tager tid, og det er faktisk en hård proces.«

Mette Blomsterberg og familien til 'Vild med dans' fredag aften. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mette Blomsterberg og familien til 'Vild med dans' fredag aften. Foto: Martin Sylvest

Ifølge tv-konditoren går det dog fremad, og hun har nu valgt at fokusere på det, der gør hende glad.

»Det er en helingsproces, men nu er det rart i stedet at have fokus på alt det positive. Det er jo ikke sjovt at have penge med på arbejde,« forklarer Mette Blomsterberg.

Så du er ikke helt kommet dig over det endnu?

»Jo, det er jeg faktisk, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke har sat sine spor. Og heldigvis for det. Tænkt, hvis man ikke var et menneske med følelser,« afslutter hun.