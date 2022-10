Lyt til artiklen

Ifølge B.T.s rundspørge bør du tit støde på en kendt dansker i metroen. Særligt to kendisser kommer du dog til at kigge langt efter.

I dag, onsdag 19. oktober, er det præcis 20 år siden, at dronning Margrethe indviede Københavns Metro, som til at begynde med kun kørte fra Nørreport til stationerne Lergravsparken og Vestamager.

Siden er metroen blevet udvidet flere gange – senest med Cityringen i 2019 – og flere kendte bruger den flittigt. Dog hverken Ghita Nørby eller Dennis Knudsen.

»Jeg har aldrig prøvet at tage metroen,« lyder det først fra Ghita Nørby, der tilføjer:

Ghita Nørby foretrækker at køre i sin egen bil frem for at tage metroen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ghita Nørby foretrækker at køre i sin egen bil frem for at tage metroen. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tør ikke. Jeg forstår godt, at andre bruger den, men jeg kan ikke finde ud af det med rejsekortet. Jeg bryder mig ikke om den måde, det er blevet digitaliseret på.«

Den 87-årige skuespiller understreger, at hun kun møder venlige mennesker på sin vej, så det er ikke, fordi hun ikke bryder sig om at blive genkendt i metroen – hun foretrækker blot at køre i sin egen bil.

Og kendisfrisør Dennis Knudsen har det på samme måde.

Han skriver kort i en sms, at han heller aldrig har prøvet at køre med metroen, og uddyber:

Dennis Knudsen har aldrig prøvet at køre metro i København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Dennis Knudsen har aldrig prøvet at køre metro i København. Foto: Bax Lindhardt

»Det har ikke været aktuelt. Har jo bil og altid en masse ting med mig,« lyder det fra Dennis Knudsen, der dog er klar på at prøve metroen ved lejlighed.

Herunder kan du se de kendtes forhold til metroen – og om de tager sig nogen forbehold i forhold til at være 'et kendt ansigt'.

Rosa Kildahl, foredragsholder og tv-personlighed

»Jeg bruger ofte metroen, når jeg er i København. Det er nemt og billigt med Rejsekort, og jeg har aldrig været udsat for ubehageligheder som et 'kendt ansigt'. Det skyldes måske også min åbne tilgang til andre mennesker.«

Hilda Heick – her med sin mand Keld – bruger også af og til metroen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Hilda Heick – her med sin mand Keld – bruger også af og til metroen. Foto: Bo Amstrup

Hilda Heick, sangerinde

»Jeg bruger af og til metroen, når jeg skal ind til København eller ud mod Amager. Det er meget lettere end at tage egen bil. Og jeg har ikke noget problem med at være et 'kendt ansigt'. Folk er søde og venlige.«

Anders Hemmingsen, Instagram-stjerne

»Jeg kan godt lide at køre metro og elsker designet og lydene – bortset fra de nye smalle sæder, som man sidder dårligt på. Jeg tager dog ikke metroen om natten, når folk er stive, for så får man hele tiden en telefon op i ansigtet.«

Chief 1: 'En pige begyndte at synge for mig i metroen' »Jeg elsker at køre metro og drømte som lille om, at der var én i København, ligesom de havde i New York. Jeg har ikke kørekort, så metroen er et virkelig kærkommen transportmiddel for mig,« fortæller musiker Chief 1 og tilføjer: »Jeg har oplevet et par gange, at folk bare har sat sig ned foran mig. Blandt andet var der en pige, som begyndte at synge. Hun tænkte, at nu var hun til audition i metroen. Det syntes jeg var sjovt. Jeg elsker at være i det offentlige rum, hvor jeg nemt kan finde inspiration til nye sange.«

Amalie Dollerup er en trofast metro-bruger. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Amalie Dollerup er en trofast metro-bruger. Foto: Ida Marie Odgaard

Amalie Dollerup, skuespiller

»Jeg har altid brugt metroen meget. Min søn elsker at køre med den, så vi får nogle gode udflugter sammen.«

Lisbeth Østergaard, tv-vært

»Jeg tager metroen på samme måde som alle andre og bruger den rigtig meget. Vi bor tæt på en station på Amager, så når jeg skal 'ind til København', hopper jeg på metroen. Det er også helt genialt i forhold til lufthavnen.«

Anette Heick er stor fan af metroen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Anette Heick er stor fan af metroen. Foto: Asger Ladefoged

Anette Heick, musicalstjerne

»Jeg elsker metroen. Er storforbruger og har det sorte bælte i togskift. Jeg opfører mig præcis som alle andre i toget. Jeg er helt uden bil i København, for det er meget hurtigere at komme omkring med metro,« fortæller Anette Heick og tilføjer, at hun ville ønske, at der var 'kæmpestore' gratis p-pladser ved yderstationerne.

Umut Sakarya: Folk ser sjove ud søndag morgen »Jeg bruger metroen dagligt og synes, det er fantastisk, at metroen findes i København. Metroen er klart sjovest søndag morgen, hvor man møder rigtig mange, som ikke er taget hjem fra byen endnu. Der minder det lidt om 'Walking Dead,« fortæller restauratør Umut Sakarya med et grin og tilføjer: »Jeg har ikke kørekort eller bil, så jeg bruger dagligt offentlig transport og har intet problem med at få taget billeder eller generelt være i det offentlige rum med andre.«

Iværksætter Martin Thorborg bruger ofte metroen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Iværksætter Martin Thorborg bruger ofte metroen. Foto: Bax Lindhardt

Martin Thorborg, iværksætter

»Jeg bruger ofte metroen. Den er hurtig og effektiv, og jeg er ligeglad, hvis folk kigger. Jeg så engang, at en ung mand kiggede mærkeligt på mig. På et tidpsunkt spurgte han, om han måtte give mig en krammer. Han var ved at droppe ud af sit jurastudie, men havde så set en af mine YouTube-videoer, der havde givet ham mod og lyst til at fortsætte.«

