»Jeg har mistet mange af mine allernærmeste og dem jeg har kærest de seneste par år. Det må godt snart være nok.«

»Det var en dag, der på mange måder ændrede mit og min families liv. Derfra var der ikke noget, der længere var, som det skulle være.«

15. november 2019 var en skelsættende dag i Morten Messerschmidts liv, da hans lillesøster Line blev myrdet. Det forklarer han i radioprogrammet 'Det sidste måltid'.

Line Messerschmidt blev myrdet med 26 knivstik af hendes samlever, hvor han herefter blev dømt 16 års i fængsel for mordet på Line Messerschmidt og en anden kvinde.

Politiets teknikere ved gerningsstedet i Kundby, hvor en 35-årig kvinde blev fundet dræbt i november sidste år – kort tid efter at en anden kvinde blev stukket ihjel af samme gerningsmand i Ruds Vedby. Foto: Martin Sylvest Vis mere Politiets teknikere ved gerningsstedet i Kundby, hvor en 35-årig kvinde blev fundet dræbt i november sidste år – kort tid efter at en anden kvinde blev stukket ihjel af samme gerningsmand i Ruds Vedby. Foto: Martin Sylvest

Til værten Lærke Kløvedal fortæller den 40-årige næstformand i Dansk Folkeparti, at han var på vej ind til Christiansborg med toget den dag, da hans mor ringede tidligt om morgenen til ham for at fortælle, hvad der er sket.

Lærke Kløvedal og Morten Messerschmidt skulle 15. november have spist sammen senere på dagen i forbindelse med et tv-program på DR 2, men det måtte Morten Messerschmidt aflyse.

Herefter fortæller Morten Messerschmidt dystre detaljer fra Line Messerschmidt liv.

Hun havde ført en logbog hver dag, hvor hun beskrev, hvor voldelig samleveren havde været overfor hende, og hvad han gjorde ved hende.

ARKIVFOTO Morten Messerschmidt gjorde politisk comeback, mandag den 5. juni 2017, hvor han talte til et grundlovsarrangement i Frederikssund. Efter en længere periode som sygemeldt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere ARKIVFOTO Morten Messerschmidt gjorde politisk comeback, mandag den 5. juni 2017, hvor han talte til et grundlovsarrangement i Frederikssund. Efter en længere periode som sygemeldt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det er meget ubehageligt at få alt det her at vide efterfølgende. Jeg sidder tilbage med følelsen af, at jeg kunne have gjort mere for hende. Jeg ville ønske, at jeg havde fokuseret mere på Line og han kan for min skyld sidde i fængsel resten af sit liv.«

Senere er Morten Messerschmidt og hans kæreste Dot Wessman blevet værge for Line Messerschmidts fire børn. Børnene bor dog hos Morten Messerschmidts mor.

Udover mordet på Line Messerschmidt, så vender de også andre emner i programmet.



Her fortæller Morten Messerschmidt, at hvis han i 1997, da han meldte sig ind i Dansk Folkeparti, havde kunne se 25 år ud i fremtiden i krystalkuglen, så havde han nok meldt sig ind i noget andet end DF. For der har både været sejre og voldsomme angreb, som har påvirket hans liv.



»Det, der er det værste, det er ikke, at jeg bliver angrebet, men når det rammer ens kære. Når ens søskende, eller Dots piger skal se mig på forsiden, hvor jeg bliver beskyldt for relative vilde ting. Det er det sværeste at håndtere, og det gør mig mest ked af det, men det rammer ikke mig.«

Du kan høre hele programmet ved at følge linket her.