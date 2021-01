Hele Danmark kom på fornavn med Merethe Kasten, da hun i 2001 deltog i tv-programmet ‘Livet er fedt’. Men pludselig forsvandt hun som dug for solen.

Nu fortæller Merethe om sine op- og nedture, og hvorfor hun til sidst helt trak stikket fra offentligheden.

Det sker i TV 2-programmet ‘Livet er fedt – 20 år efter’, hvor der bliver fulgt op på deltagernes liv.

Mange husker sikkert den dengang 29-årige mor til to, der vejede 151 kg. Hun havde tilmeldt sig programmet, fordi hun var bekymret for, at hendes overvægt ville føre til, at hun ville dø for tidligt fra sine børn.

Merethe Kasten har både haft op- og nedture efter 'Livet er Fedt'. Foto: Claus Fisker

I de første programmer kæmpede Merethe Kasten sammen med de andre deltagere på Ubberup Højskole, hvor hun tabte sig 55 kg.

Hun skrev en bog, begyndte at holde foredrag og oplevede generelt en kæmpe opbakning.

Men succesen varede ikke for evigt. For allerede få år efter programmerne tog hun på igen, så hun vejede 165,3 kg, men så besluttede hun at betale for en gastrisk bypass-operation i 2005, fortæller hun til TV 2 i en uddybende artikel.

Operationen var så vellykket, at hun tabte hele 84 kilo på halvandet år. Samtidig åbnede hun en butik med tøj i store størrelser. Men så kom finanskrisen og rev tæppet væk under Merethe. Hun gik konkurs med butikken og gik helt ned med flaget.

Merethe Kasten kæmpede med vægten, da hun deltog i 'Livet er fedt'. Her ses hun nogle år efter. Foto: Sonny Munk Carlsen

»....det er klart, at når man får sådan en røvfuld, som det er at gå konkurs med sit hjertebarn, så gør det rigtig ondt. Det var et stort nederlag, og det tog mig fem år at komme igennem det. Jeg følte mig totalt mislykket og blev med tiden meget syg igen. Samtidig med at jeg gik konkurs, havde jeg i længere tid følt mig overvåget fra alle sider,« fortæller Merethe Kasten til TV 2.

Samtidig blev hun konstant genkendt på gaden. Og selv om mange støttede hende, så var der også nogle tarvelige kommentarer ind imellem – som når folk kommenterer på de varer, hun havde i sin indkøbskurv. Eller da hun spiste en is med sin datter, og en mand kommenterede, at ‘Den der må du ikke spise’.

Merethe Kasten begyndte at lukke af for de mange kommentarer, men endte med at gå helt ned med flaget. Hun fik både angst, paranoia og blev psykisk syg. Oven i det fik hun konstateret fibromyalgi og slidgigt, og så trak hun sig helt fra det offentlige liv.

I dag er Merethe Kasten blevet førtidspensionist. Hun er 49 år, og er blevet mormor. Hun kan ikke så meget som tidligere rent fysisk, men føler, at hun lever et kærlighedsfyldt liv.

Hendes vægt er fortsat 60 kg lavere, end før hun blev opereret, og hun er glad for den anerkendelse, som hun har fået efter programmet. Desuden glæder hun sig over, at hun i det kommende år både kan fejre sølvbryllup og 50-års fødselsdag.