'Knæk cancer'-udgaven af 'Vild med dans' ligesom tidligere år fyldt med personlige historier, og en af dem, som delte sin historie i fredagens udgave, var skuespiller Merete Mærkedahl.

Hun mistede sin mor for bare måneder siden og dedikerede sin moderne dans til sin far, der stod igennem tykt og tyndt med sin kone.

Om at være med i den særlige udgave af 'Vild med dans' sagde Mærkedahl:

»Jamen, det var mit delmål at nå til 'Knæk cancer'. Min mor nåede at få at vide, jeg skulle være med i 'Vild med dans', det glædede hun sig til at se, og det nåede hun desværre ikke at se,« lyder det fra 'Badehotellet'-skuespillerinden.

Skuespiller Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen er gået igennem mange ting i deres korte venskab. Foto: Martin Sylvest Vis mere Skuespiller Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen er gået igennem mange ting i deres korte venskab. Foto: Martin Sylvest

»Heldigvis havde jeg min far og min bror med i dag, og det betyder utroligt meget, at de er der til at støtte.«

Hun fortæller, at det var en meget stolt far, der fik at vide, at dansen var dedikeret til ham. Merete Mærkedahls far var ikke udenfor i fem uger, fortæller hun. Fem uger, hvor han brugte al sin tid på at passe skuespillerens kræftsyge mor.

»Det tror jeg godt, vi kan lære noget af i de her tider, hvor folk snakker meget om at have kvalitetstid med sig selv,« siger nydanseren.

Hun påpeger, at hendes far tilsidesatte sine egne behov fuldstændigt for det menneske, han elskede.

Efter fredagens 'Vild med dans knækker cancer'-show var overstået, indrømmede Merete Mærkedahl, at hun selvfølgelig også har haft en hård uge.

»Det er da klart, at det har været en ekstremt følelsesladet uge med ekstremt følelsesladede udbrud,« siger Mærkedahl og kigger på sin makker, danseren Thomas Evers Poulsen, som følger trop.

»Det var selvfølgelig også særligt, både fordi det var 'knæk cancer', men også fordi vi havde den her ønskedans,« siger den profesionelle danser.

Begge fortæller, at de i deres korte dansetid har haft mulighed for at opleve følelser fra hele registeret, og at de er gået igennem ting, som gamle venner ikke engang oplever.

Thomas Evers Poulsen havde ligesom sin dansemakker svært ved at holde tårerne tilbage både i programmet, og efter aftenens danse var ovre.