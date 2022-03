Forberedelserne til årets Cirkusrevy er for nyligt sparket igang, og det betyder et gensyn med sidste års debutant Merete Mærkedahl.

Hun glæder sig mest af alt til at opfylde sin drøm om at optræde i den historiske revy uden coronakrisens begrænsninger.

For sidste år skulle der ikke mindst spilles dobbelt så mange forestillinger for halvt så mange publikummer, og så kunne holdet bag revyen heller ikke være sammen som vanligt.

»Jeg har jo på en eller anden måde ikke rigtigt fået lov til at opleve, hvordan Cirkusrevyen er - internt. For de har jo et stort ry for at have mange fester og komsammener, det er jo en stor familie, man bliver en del af,« forklarer Merete Mærkedahl da B.T. møder hende mandag til pressemøde forud for Cirkusrevyens første prøver.

Holdet bag Cirkusrevyen 2022 møder pressen forud for prøverne på årets Cirkusrevy i Dragør mandag den 28. februar 2022. fra venstre ses Niels Olsen, Carsten Svendsen, Lisbet Dahl, Merete Mærkedahl og Henrik Lykkegaard. Foto: Emil Helms Vis mere Holdet bag Cirkusrevyen 2022 møder pressen forud for prøverne på årets Cirkusrevy i Dragør mandag den 28. februar 2022. fra venstre ses Niels Olsen, Carsten Svendsen, Lisbet Dahl, Merete Mærkedahl og Henrik Lykkegaard. Foto: Emil Helms

Hun fik dog revyholdets kærlighed at føle, da hun måtte melde sig helt ud af sidste sæson og erstattes af de andre skuespillere.

For i september sygemeldte Merete Mærkedahl sig med stress, fordi hun havde haft for meget at se til og ikke fik bearbejdet sin sorg efter morens død.

Hun trak sig en hel måned fra både de igangværende optagelser af 'Badehotellet' og Cirkusrevyens sidste mange forestillinger, og det var heldigvis lige det, der skulle til at få hende tilbage på benene igen.

»Der har jeg simpelthen taget den pause, jeg havde brug for. Simpelthen haft et hul, så det har været virkelig dejligt. Så nu er jeg klar til at komme igang igen og til at fyre den af,« forsikrer Merete Mærkedahl nu.

Merete Mærkedahl møder pressen forud for prøverne på årets Cirkusrevy i Dragør mandag den 28. februar 2022. Foto: Emil Helms Vis mere Merete Mærkedahl møder pressen forud for prøverne på årets Cirkusrevy i Dragør mandag den 28. februar 2022. Foto: Emil Helms

Hun føler dog ikke, hun kan ændre noget for at sikre, at hun ikke går ned med flaget igen i årets sæson.

»Det kan man ikke gardere sig imod, det er der ingen, der kan. Vi er jo kun mennesker, og sådan er det med alle,« understreger Merete Mærkedahl.

»Man kan prøve at tage de forholdsregler, man kan, men det var jo heller ikke nogen, der kunne forudse en pandemi med udskydelser og forlængelser. Jeg gør i hvert fald alt, hvad jeg kan for at være klar, og det føler jeg, jeg er nu,« forsikrer revyskuespilleren.