Til årets halvvejsfest på Cirkusrevyen havde Merete Mærkedahl overtaget en tradition fra den afgåede instruktør Lisbet Dahl.

Nemlig traditionen med at give gaver til ledelsen ved den årlige halvvejsfest, der markerer, at den historiske revy har spillet halvdelen af årets forestillinger.

»Det store bankende hjerte, der er herude, det oplevede jeg personligt, da jeg havde brug for det sidste år, så det vil jeg også gerne sige tak for,« lød det fra Merete Mærkedahl, der tillod sig også at snige en personlig tak ind, da hun holdte gaveoverrækkelsestalen til årets fest.

For i årets sæson – og til næste års revy – er Merete Mærkedahl atter at finde under teltdugen på Bakken, efter hun sidste år måtte trække sig fra Cirkusrevyen på grund af stress.

Til årets halvvejsfest i Cirkusrevyen skænkede Merete Mærkedahl vin op til sin medskuespiller Niels Olsen. Vis mere Til årets halvvejsfest i Cirkusrevyen skænkede Merete Mærkedahl vin op til sin medskuespiller Niels Olsen.

Derfor valgte hun i år at udvide gavetraditionen, der normalt kun indbefatter direktørparret Torben 'Træsko' og Sanne Pedersen, til også at gælde deres datter Linda og økonomichefen Stine.

»Helt personligt var jeg nede og skrabe bunden sidste år, og der var det økonomichefen, der simpelthen kørte ud til mig, helt i privaten, og ligesom sagde, at vi gør sådan og sådan og sådan. Det var hele hjertet af revyen, der kom ud og sagde: 'Vi vil gerne tage hånd om dig, og det gør vi sådan her'. Så de var en redning,« uddybede Merete Mærkedahl efterfølgende ærligt til B.T.

Derfor følte hun, at det krævede en personlig tak.

»Selvom det her er en kæmpe forretning, så mærker man det ikke på noget tidspunkt. Specielt ikke der,« lød det fra Cirkusrevyen-skuespillerinden.

Forud for premieren var skuespillerne i årets Cirkusrevy: Merete Mærkedahl, Carsten Svendsen, Henrik Lykkegaard, Niels Olsen og Lisbet Dahl som her til pressefotograferingen i maj - men nu er Lisbet Dahl blevet erstattet af Pernille Schrøder. Foto: Martin Sylvest Vis mere Forud for premieren var skuespillerne i årets Cirkusrevy: Merete Mærkedahl, Carsten Svendsen, Henrik Lykkegaard, Niels Olsen og Lisbet Dahl som her til pressefotograferingen i maj - men nu er Lisbet Dahl blevet erstattet af Pernille Schrøder. Foto: Martin Sylvest

»Når der er noget, der brænder på, så er det medmenneskeligheden, der står først – og det er det over hele linjen, det er ikke fordi, jeg er skuespiller, der er det også, hvis det er en danser, hvis det er en i forhuset, hvis det er en på kontoret. Mennesket står i front.«

Merete Mærkedahl understreger, at hun mødte – og fortsat møder – den samme indstilling på 'Badehotellet' også.

TV 2-serien måtte hun ligeledes sygemelde sig fra sidste år, og heller ikke her blev hun på noget tidspunkt mødt med sure miner.

Men hun ved, at det ikke er alle, der er lige så heldige.

Merete Mærkedahl i rollen som Otilia. Foto: ©Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Merete Mærkedahl i rollen som Otilia. Foto: ©Mike Kollöffel/TV 2

»Det ved jeg fra kollegaer, at det ikke er sådan andre steder. Det er heldigvis ikke noget, jeg har mødt, men der er steder, hvor det er arbejdet, der står i front. Det er ikke det, jeg har mødt her, og det har jeg heldigvis heller ikke mødt på 'Badehotellet', som også er en rigtig dejlig og familiær arbejdsplads.«

Cirkusrevyen spiller foreløbigt indtil 27. august.