Nogen har (en lille smule akavet) make-up sex i poolen i aftenens afsnit.

Hvis man er én af dem, der har fulgt troligt med, når ‘Paradise Hotel’ er blevet sendt fra tirsdag til torsdag klokken 22.00 på TV3, så ved man, at Lenny og Nadja har haft et lidt turbulent forhold inde på hotellet.

Først tjekkede de andre paradisoer Lennys telefon og fortalte Nadja, at Lenny angiveligt skulle udnytte hende. Det fik Nadja til selv at tjekke sms’erne igennem. Dét faldt ikke i god jord hos Lenny, som var sur over, at hun tjekkede hans telefon og undlod at spørge ham, om rygterne talte sandt. Turtelduerne fandt dog ud af det hele, men i går var der igen problemer:

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-Trine: Sådan har jeg det med at have sex på tv

Nadja fortalte til Pandoras, at hun ikke vidste, om hun kunne få følelser for Lenny, fordi han “er lidt gammel”, og at “11 år er lang tid”. Det gjorde ondt på Lenny, for er der noget, han ikke kan ændre på, så er det hans alder, og dét førte i går til en grædende Nadja, der var frustreret over, at Lenny ikke ville tale med hende.

LÆS OGSÅ: Forholdet hænger i en tynd tråd: Khloé taler slet ikke til Tristan

MEN nu tyder det hele på, at tingene har taget en drejning, for nogen har – mere eller mindre vellykket – make-up sex i poolen.

– Vi har sex, griner en glad Lenny, og Nadja fortsætter grinende:

– Det er svært at have sex i en pool, hvis man knap nok kan nå bunden, og Lenny er ikke så høj, så han kæmper en kamp.

Og så levede de lykkeligt til deres dages ende – eller hvad?

‘Paradise Hotel’ sendes på TV3 onsdag aften klokken 22.00.

LÆS OGSÅ: Camilla Framnes afslører: Jeg har fået en abort

LÆS OGSÅ: Miss Paradise indrømmer: Jeg var skuffet over fyrene på hotellet

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



Artiklen blev bragt af Reality Portalen