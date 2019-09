'Robinson Ekspeditionen 2019', hvor deltagerne bliver stemt hjem én efter én, er i fuld gang, og mandag aften var det Mercedes-Julie Kryger Nordvis tur til at forlade det populære tv-program.

Hun røg simpelthen ud med et brag.

Hele holdet stemte på hende i det såkaldte 'Ø-Råd', og derfor blev afsnit to endestationen for den 29-årige deltager fra Amager.

Hovedpersonen selv var egentlig ikke overrasket over, at hun blev stemt ud allerede i afsnit to.

Mercedes-Julie Kryger Nordvi måtte vinke farvel til 'Robinson Ekspeditionen' allerede i afsnit to. Foto: (PR-foto/TV3)

»Jeg havde godt set den komme. Jeg passede simpelthen ikke ind på øen med de andre. Alle fulgte ligesom bare med flokken, og sådan er jeg slet ikke som person,« fortæller Mercedes-Julie Kryger Nordvi til B.T.

I programmet forklarer de andre deltagere, at Mercedes-Julie kom med grove kommentarer og ikke rigtig bidrog med noget ude på øen, men den beskyldning er hun slet ikke enig i:

»Det er løgn, når de andre siger, jeg ikke lavede noget, for det gjorde jeg. De grove kommentarer kan sagtens passe, men jeg kan ikke se det selv, når jeg ser programmet.«

Eks-Robinson-deltageren forklarer også, at hun tit bare bliver dømt på sit udseende.

Jakob Kjeldberg er vært på 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

»Jeg er født og opvokset på Amager, og når folk ser mig, så tænker de altid 'Amager-kælling' eller 'rocker-tøs', men det har jeg det fint med. Jeg er vant til det,« siger hun i programmet.

Mercedes-Julie fortryder ikke måden, hun var på, ude på øen.

»Selvfølgelig er jeg skuffet over, at jeg ikke fik mere ud af oplevelsen, men jeg føler ikke, jeg kunne have gjort noget anderledes. Jeg er, som jeg er, og jeg ville ikke være en anden person dér, end jeg er herjemme. Det havde jeg lovet mine forældre,« forklarer hun.

Mercedes-Julie Kryger Nordvi er blevet dømt for sprut- og narkokørsel, men hun ønsker ikke at kommentere på den verserende sag overfor B.T.