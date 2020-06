Det er ikke kun i tv-serien Sunday, at Melvin omgås fodboldspillere. Nu laver han tv med fodboldspillerne fra landsholdet.

Komiker og tv-personlighed Melvin Kakooza er i disse tider med til at holde de røde og hvide faner højt, for selvom vi ikke lige nu spiller EM på hjemmebane, så er der masser af tv med drengene fra landsholdet, og det har Melvin sørget for.

På DBU’s Youtube-kanal quizzer Melvin med landsholdspillerne, som skal gætte sandheder om sig selv, hinanden og generelle spørgsmål fra Melvin.

I første quiz på youtube dyster Pierre-Emile Højbjerg og Yussuf Poulsen, og der kommer sandheder på bordet om dem begge, som mange nok ikke havde den fjerneste idé om. For eksempel afslører Yussuf, hvor mange gange han har barberet sig.

»Jeg får jo intet skæg, så det på hagen, det har jeg aldrig barberet,« fortæller Yussuf og afslører, at skovsneglen har været væk i ny og næ.

Derudover kommer det frem, hvilket øgenavn Pierre-Emile fik, da han begyndte at spille med på landsholdet.

»Jeg er blevet kaldt mange ting, så jeg ved ikke lige, hvilken jeg skal vælge. Og jeg vil ikke sige én, for hvis det nu ikke er den,« griner Pierre-Emilie i quizzen med Melvin.

Melvin, der selv er stor fodboldfan, og som ved flere lejligheder har mødt landsholdspillerne, er i stand til at få et grin frem i dem alle.

»Min tanke første gang, da jeg møder drengene, er, at det er nogle helt slukkede nogen, men det er det overhovedet ikke. De har allesammen hver deres personlighed, og ligesom mange andre er nogen meget udadvendte og nogen indadvendte, men selv de indadvendte typer er mega fede,« fortæller Melvin i et interview til Go Aften Live.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: