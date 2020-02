Da hollænderen Bernio Verhagen i efteråret tog røven på fodboldklubben Viborg FF, så især én dansk komiker hovedrystende til.

Bernio Verhagen påstod med hjælp fra en falsk agent, at han var professionel fodboldspiller med flere klubber på cv’et. Viborg FF bed på uden at have set ham spille, og det endte i et kaos af kærestevold, fængsling og meget røde ører.

Samtidig fulgte den danske komiker Melvin Kakooza med på sidelinjen. Det kunne næsten ikke passe.

Tilbage i januar 2019 - altså over et halvt år før Verhagen-sagen rullede - havde han nemlig premiere på første sæson af sin tv-serie ’Sunday’, der godt kan minde lidt om den ballade, der nu var blevet til virkelighed.

Melvin med AGF-træner David Nielsen i tv-serien 'Sunday'. Vis mere Melvin med AGF-træner David Nielsen i tv-serien 'Sunday'.

I tv-serien spiller Melvin Kakooza en talentløs fodboldspiller fra Kenya, der pludselig ender i 1. divisionsklubben FC Fredericia.

Klubben har aldrig set ham spille, de henter ham kun til Danmark, fordi de er desperate og har set, at han løber hurtigt.

Så hvordan var det at se sin tv-serie blive til virkelighed?

»Jeg syntes, det var grineren. Det var selvfølgelig dybt alvorligt og en skandalesituation, men jeg tænkte straks: ’Har Viborg ikke set ’Sunday’,« fortæller Melvin Kakooza til B.T. torsdag aften til årets Zulu Awards.

Sådan præsenterede 1. divisionsklubben Viborg FF 5. november nyindkøbte Bernio Verhagen. Vis mere Sådan præsenterede 1. divisionsklubben Viborg FF 5. november nyindkøbte Bernio Verhagen.

»TV3 Sport begyndte at skrive #Sunday, når de skrev om Verhagen-sagen. Det var jeg meget beæret over. Det var ret sjovt.«

Han fortæller, at der faktisk har været enkelte personer, der troede, at han havde bygget sin Sunday-karakter på Verhagen.

»Det er jo vanvittigt,« griner han.

Han har endnu ikke udnyttet Verhagen-sagen på standupscenen. Da Verhagen pludselig stak af fra politiet og blev efterlyst, syntes Melvin Kakooza, at situationen blev lidt for alvorlig til at lave sjov med på daværende tidspunkt, men han kan sagtens se joke-muligheder fremadrettet.

Melvin (th) med sin bror til Zulu Awards. Foto: Martin Sylvest Vis mere Melvin (th) med sin bror til Zulu Awards. Foto: Martin Sylvest

»Der er jo flere ting i det, som man kan lave grin med. For eksempel kan man jo sige til Viborg, at de åbenbart skal købe Yousee-pakken, hvis de skal have videre oplysning om spillere,« griner han med henvisning til, at ’Sunday’-serien bliver sendt på Yousees streamingkanal Xee.

Bernio Verhagen har siddet varetægtsfængslet siden den 27. november. Han er sigtet for vold og trusler mod sin tidligere kæreste samt for at være flygtet fra politiet. Retssagen forventes at finde sted den 28. til 30. april.

Tredje sæson af ’Sunday’ forventes at få premiere til efteråret, hvor Mick Øgendahl er blandt de nye gæsteskuespillere.

»Derudover skal jeg jo være vært ved Gaffa Prisen, og så er vi i gang med at lave en ny sæson af ’Helt sort’. Der kommer også noget andet tv, som jeg ikke kan sige noget om lige nu,« lyder det fra Melvin Kakooza.