Da Melvin Kakooza var 11 år, blev hans forældre skilt.

Og siden har han ikke set sin far. Heller ikke, selvom han har ledt efter ham.

Noget, Melvin Kakooza ifølge Her og Nu for nylig fortalte om under Michèle Bellaiches talkshow 'Meet'N'Greet'.

Her sad han sammen med sin mor, Carolyne Rasmussen, som mange nok kender fra serien 'Helt sort', på scenen.

Melvin Kakooza og hans mor til Zulu Awards. Foto: Martin Sylvest

Netop Carolyne Rasmussen stod pludseligt som alenemor til fire børn, da hendes eksmand forsvandt ud af familiens liv.

Under talkshowet italesatte sønnen sin taknemmelighed overfor sin mor, som tog sig godt af børnene.

Og samtidig understregede han, at han ikke hader sin biologiske far. Han har bare intet forhold til ham.

»Det var selvfølgelig svært, at min far forsvandt, og det gik der mange år af mine teenageår med. Ikke med at være vred, men at være ked af, at nogen havde valgt mig fra. Det er også noget, der fylder i mig i dag,« fortalte han blandt andet.

Hans biologiske far forsøgte han at finde, da han var mellem 15 og 20 år. Uden held. Men det har ikke betydet, at han er opvokset helt uden faderfigur.

Hans mor giftede sin nemlig med en mand, der havde været fritidspædagog for ham. Og med ét fik Melvin Kakooza en helt ny familie, fortalte han under talkshowet.