Melvin Kakooza var sikker på, at der var tale om en dødsdom, da lægerne fortalte ham, at han havde en tumor i hjernen.

Selvom den blev fjernet ved en vellykket operation, har han i dag fortsat mén, fortalte komikeren, da han tidligere på måneden gæstede Michèle Bellaiches livetalkshow 'Michèles Meet’n’Greet’.

»Ved scanningen i Glostrup jokede jeg med sygeplejerskerne om, om de overhovedet kunne finde min hjerne. Da lægen sagde, at der var en tumor, gik der også en klap ned for mig. Jeg hørte tumor som en dødsdom,« fortalte den 29-årige komiker, tv-vært og skuespiller ifølge Her & Nu.

Melvin Kakooza var bekymret for, om han havde begyndende stress, da han i starten af året blev ramt af en dundrende og langvarig hovedpine, kort inden at han skulle være Sofie Lindes barselsvikar som vært på 'X Factor'.

Men et smut til lægen afslørede, at det var værre end som så.

18. februar røg han på operationsbordet, hvor lægerne kunne fjerne en seks centimeter lang og tre centimeter bred tumor fra hjernen.

Tv-værten har tidligere fortalt til B.T., at han vågnede op efter operationen og hverken kunne synke eller tale. Og her fire måneder senere oplever han fortsat lammelse i tungen, fortalte han til Michèle Bellaiche, men tilføjede, at han ellers har det godt.

Han fortæller i øvrigt, at han var hos lægen i sidste måned, hvor han fik at vide, at han nu er tumorfri.