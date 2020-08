Melvin Kakooza har haft en kometkarriere, siden han i 2017 vandt DM i standup.

Han har sin egen tv-serie 'Sunday', han har været med i 'Stormester' og hygger med livstilseksperten Christine Feldthaus i DR-programmet 'Hesten & gæsten' og lavet sjov med sin mor i 'Helt sort'.

TV-branchen elsker den 28-årige komiker, og han elsker at lave tv.

»Min drøm var at få folk til at grine, og det er jo lykkedes,« fortæller Melvin Kakooza med et stort smil, da B.T. møder ham onsdag aften til 'Zulu Comedy Galla'.

Han ved godt, at nogle komikere mener, at en standup-komiker først og fremmest hører til på en klassisk standup-scene med en mikrofon i hånden, men sådan tænker han ikke.

»Jeg prøver ikke at fastlægge mig selv i et vis miljø. Jeg synes, det er fedt også at kunne alle mulige andre ting. Og den dag jeg længes efter at stå på en scene med en mikrofon, så jeg er lykkelig for, at jeg også kan det. Lige nu laver jeg fjernsyn, og det er jo også en form for komik.«

Melvin Kakooza fortæller, at der ikke har været den store langsigtet plan i forhold til valg af tv-programmer. Han har bare grebet muligheden, da den opstod.

»Jeg fik muligheden for at lave de her dejlige programmer, og så var det naturligt at sige ja. Så er det jo en kæmpegevinst og cadeau, at det blev en succes. Både 'Helt sort' og 'Hesten & gæsten' var jo ikke ting, jeg havde i hovedet inden, men så begyndte vi at udvikle på det, så det gav mening. Jeg kendte ikke Feldthaus i forvejen, men mødte hende første gang på første optagedag. Jeg har været heldig med, at det er blevet godt.«

Komiker Melvin Kakooza, torsdag den 31. oktober 2019. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Komiker Melvin Kakooza, torsdag den 31. oktober 2019. Foto: Niels Christian Vilmann

For tiden er han i gang med at optage en ny sæson af tv-serien 'Sunday', som kører på fjerde sæson. Det er ikke så tit, at man i Danmark får lov til at lave så mange sæsoner, og det er han stolt af.

»Det betyder jo vanvittig meget, at folk kan lide det, og at vi har fået lov til at fortsætte.«

Melvin Kakooza har i løbet af coronakrisen også haft stor succes på Instagram, hvor han i en periode dagligt både lavede musikquizzer og morgengymnastik.

Han ville derfor være en oplagt kandidat til 'Årets komiker', men den pris havde TV 2 valgt at skrotte i år, da man ikke mente, det var muligt for komikerne at nå ud til deres publikum.

Adspurgt om han ikke er skufftet over den manglende mulighed for at vinde, svarer han diplomatisk:

»Jeg er ikke skuffet, for i sidste ende har jeg gjort det, jeg elsker, og det er nogle meget kloge hoveder, der har vurderet situationen. Det er da en lille drøm at vinde den pris. At det så ikke blev i år... Så håber jeg da bare, at jeg får muligheden i fremtiden. Så det er helt okay.«