Melvin Kakooza har været meget åben omkring eftervirkningerne fra den hjernetumor, han blev opereret for i februar sidste år.

Ikke mindst har den 30-årige komiker og tv-vært fortalt, hvordan sproget og kroppen skulle lære at lystre ham igen.

Men den fysiske form er stadig ikke, hvad den har været.

Tværtimod har Melvin Kakooza taget på – men vægten er ikke det vigtigste, fortæller tv-værten i et interview med Danijel ‘Drux' Deletic i programmet 'L2R2' på PlayStation Danmarks YouTube-kanal.

»Du skal huske at passe på din hjerne, dit sind, din krop. Jeg er faktisk glad for, at jeg har taget lidt på og er blevet lidt mand,« siger Melvin Kakooza.

»Nu handler det selvfølgelig om, at jeg ikke skal blive usundt fed, men jeg synes, jeg er et godt sted. Selvfølgelig vil man gerne have sommerkroppen og sådan noget, men jeg skal ikke bruge en sixpack til noget,« lyder det med et grin.

Tværtimod pointerer Melvin Kakooza, at det vigtigste er, at ens hoved er rask.

Melvin Kakooza i februar 2022 til TV2s fødselsdagsshow 'Mary 50 år - Vi fejrer Danmarks kronprinsesse'. Foto: Mads Claus Rasmussen

En lærdom, han gjorde sig, efter sine seks ugers indlæggelse på grund af hjernetumoren, hvor han svævede mellem liv og død, og den efterfølgende lange tid med genoptræning.

»Alt det vi har nu – at det går godt og sådan nogle ting – det er bare til låns. Alt er til låns!« siger komikeren.

»Så for mig handler det mere om at nyde hver dag, være taknemmelig for hver dag, end at gå ned og prøve at få en shredded (trænet, red.) krop, for at jeg kan få ekstra likes på Instagram.«