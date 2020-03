Melvin Kakooza er blevet populær i de danske tv-stuer, og det fortsætter.

Melvin er blevet et kendt ansigt inden for stand-up og tv satire på meget kort tid, og selvom det er overvældende for århusianeren, så ændrer det ikke ved den person, som han er opdraget til at være hjemmefra.

»Det er vildt, men jeg tror lidt, at den filosofi, jeg har med hjemmefra, hvor jeg har lært at have benene på jorden og hovedet i himmelen, har hjulpet mig rigtig meget. Jeg har bevaret mine gamle rutiner og har ikke ladet det stige mig til hovedet,« fortæller Melvin til Realityportalen.

Melvin mener, at hans store popularitet startede ved hans optræden i ‘Stormester’, og siden har tv-oplevelserne ikke stået stille for den 28-årige stand-up komiker, der både har lavet tv-serien ‘Sunday’ samt programmerne ‘Helt sort’ og ‘Hesten og gæsten’.

»Stormester var megafedt. Det var det, der kickstartede min karriere. Det var et megafedt hold og en god produktion,« fortæller Melvin.

I programmet ’Helt sort’ optager Melvin sammen med sin mor, Carolyne Rasmussen, og her ses et tydeligt bånd mellem mor og søn, som også viser et solidt fundament i barndomshjemmet.

»Jeg har altid haft et tæt forhold til min mor. Vores forhold er, som man ser det i programmet.«

Ikke færdig med stand-up

Til trods for, at Melvin er stand-up komiker, så er det tv-karrieren, der fylder mest lige nu.

»Jeg skal helt sikkert tilbage til stand-up, men lige nu nyder jeg at lave tv og nyder de oplevelser, der er med det.«

Melvin er lige nu ved at optage en sæson 2 af programmet ’Helt sort’, og derudover kommer der også en sæson 2 af ’Hesten og gæsten’ samt en sæson 3 af ’Sunday’ og forhåbentlig også en sæson 4, lover Melvin.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.