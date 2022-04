Det var ikke hele sandheden, da Melvin Kakoozas manager sidste år gik ud i pressen og sagde, at tv-værten skulle have ro efter fundet af en godartet tumor.

Mens hele Danmark lykønskede ham med den veloverståede operation, lå Melvin Kakooza nemlig fortsat og kæmpede for sit liv på Rigshospitalets intensivafdeling.

Melvin Kakooza skulle have været barselsvikar for Sofie Linde på 'X Factor', men i ugerne op til pressemødet i februar begyndte han at døje med voldsom hovedpine, kvalme, opkastninger og generelt ubehag, men tænkte, at det nok var begyndende stress.

Men pressemødet gik fint. Han talte med journalisterne og stillede op for fotograferne, men da han ville lægge resultatet af dagens fotoshoot på Instagram, opdagede han, at hans ansigt hang i den ene side.

Efter et opkald til akuttelefonen blev han hentet af en ambulance og kørt på hospitalet, hvor man ved en scanning fandt en seks gange tre centimeter stor tumor i baghovedet. Det var ikke til at sige, om den var god- eller ondartet, eller hvor længe den havde siddet der.

»Jeg spørger lægen, om jeg skal dø, og hun svarer, at det ved hun ikke,« fortæller Melvin Kakooza til TV 2.

Få dage senere blev den opereret væk. Men Melvin Kakooza var ikke uden mén. I de følgende dage udviklede han såkaldt svælgparese og kunne hverken tale eller synke. Derfor løb væsken langsomt ned i lungerne i stedet for mavesækken.

»Så der er faktisk en nat, hvor min mor står op til, at jeg simpelthen har fået hjertestop. Jeg bliver så genoplivet og ryger ned på intensivafdeling på Rigshospitalet, hvor jeg så er i tre-fire uger,« har han tidligere fortalt i podcasten 'Bech bag bolden'.

I samråd med sine nærmeste valgte han via sin manager at udsende en pressemeddelelse.

'Melvin har i den sidste tid haft ubehag og er derfor blevet undersøgt grundigt. Det har desværre vist sig, at han i noget tid har gået rundt med en hjernetumor i baghovedet, som har vist sig at være godartet. Den er nu blevet opereret væk.'

Men på dette tidspunkt anede man ikke, om den var godartet. Eller om Melvin Kakooza nogensinde ville kunne vende tilbage til sit arbejde som tv-vært.

Fredagen efter lå han i hospitalssengen og så sin vikar, Lise Rønne, stå på 'X Factor'-scenen og ønske ham god bedring – ifølge TV 2 uden at hun vidste, at han stadig var i livsfare.

»Jeg sad bare der og gloede på skærmen med slanger overalt og sondemad. Jeg havde ondt, jeg kunne ikke snakke. Jeg kunne ingenting. Det eneste, jeg tænkte var: 'Bliver mit liv nogensinde normalt igen?',« siger Melvin Kakooza til TV 2.

Men sproget kom langsomt tilbage. Kroppen begyndte at lystre. Og i dag er Melvin Kakooza nogenlunde tilbage. Den fysiske form er dog ikke helt den samme. Og mentalt er han også forandret.

Han er i dag bevidst om, at 'livet kun er til låns', og derfor tager han kun de arbejdsopgaver, der gør ham glad.

Lørdag havde han premiere på sit nye talkshow 'Melvin Kakooza Show', men har siden sit sygdomsforløb også optaget en ny sæson af 'Helt sort', en række afsnit af serien 'Sunday'.

Derudover har han vundet fire priser ved Zulu Awards.