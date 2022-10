Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I 27 år var hun gift med en af verdens rigeste mænd, men i foråret 2021 var det pludselig slut.

Gates-parrets skilsmisse vakte opsigt verden over, og nu afslører Melinda Gates, at bruddet tog hårdt på hende.

Hun kommer dog ikke direkte ind på årsagen til, at ægteskabet med Bill Gates brast.

»Jeg havde nogle grunde til, at jeg ikke kunne blive i ægteskabet længere,« fortæller hun i interviewet med Fortune Magazine.

FILE PHOTO: Bill Gates, Chairman of Microsoft Corporation, and his wife Melinda gesture for the rest of their family to join them for a photograph following the 356th Commencement Exercises at Harvard University in Cambridge, Massachusetts June 7, 2007. Bill Gates received an honorary Doctor of Laws degree at the cermeony. REUTERS/Brian Snyder/File Photo Foto: Brian Snyder Vis mere FILE PHOTO: Bill Gates, Chairman of Microsoft Corporation, and his wife Melinda gesture for the rest of their family to join them for a photograph following the 356th Commencement Exercises at Harvard University in Cambridge, Massachusetts June 7, 2007. Bill Gates received an honorary Doctor of Laws degree at the cermeony. REUTERS/Brian Snyder/File Photo Foto: Brian Snyder

Her lægger hun ikke skjul på, at det var en frygtelig hård skilsmisse.

Den nu 57-årig Melinda French mødte som ganske ung Bill Gates, da hun blev ansat i Microsoft.

De to blev gift i 1994 og fik tre børn.

Problemerne i ægteskabet stod tilsyneladende på gennem flere år, men ifølge Melinda Gates var det under coronanedlukningen sidste år, at det blev klart for hende, at hun ville skilles.

Arkivfoto af Bill Gates og wife Melinda Gates til OL i Beijing i 2008. Foto: Kai Pfaffenbach Vis mere Arkivfoto af Bill Gates og wife Melinda Gates til OL i Beijing i 2008. Foto: Kai Pfaffenbach

»Det var utroligt smertefuld på uendelig mange måder, men jeg havde ro i privatlivet til at gøre det, jeg trængte til at gøre.«

I 2000 grundlagde ægteparret den velgørende organisation Bill & Melinda Gates Foundation, som arbejder for at bekæmpe fattigdom.

I dag er det en af verdens største humanitære organisationer.

Efter skilsmissen fortsatte det tidligere ægtepar med at arbejde samme i fonden.

Melinda Gates sætter nu flere ord på sin skilsmisse fra Microsoft-skaberen. Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Melinda Gates sætter nu flere ord på sin skilsmisse fra Microsoft-skaberen. Foto: JULIEN DE ROSA

»Jeg fortsatte med at arbejde med personen, jeg flyttede væk fra, og jeg måtte møde op og være den bedste udgave af mig selv hver dag. Så selv om jeg kunne græde klokken ni om morgenen, måtte jeg være til en videokonference klokken ti med personen, som jeg havde forladt. Jeg måtte møde op og gøre mit bedste,« fortæller hun.

Bill Gates har i et tidligere interview omtalt skilsmissen som 'en stor personlig sorg.'

Han bekræftede sidste år, at han for år tilbage havde en affære med en medarbejder.

Ifølge Melinda Gates var den dog ikke eneste grund til skilsmissen.

I et interview med CBS Mornings sagde hun i marts:

»Der var ikke et bestemt øjeblik eller ting, som skete. Der kom bare et tidspunkt, hvor jeg indså, at det ikke var sundt, og jeg kunne ikke stole på det, vi havde.«