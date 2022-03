Melinda Gates fortæller nu, hvorfor hende og Bill Gates efter 27 års ægteskab lod sig skille.

I interviewet med CBS Morning, holder hun det til dels ud i strakt arm, når hun siger, at hun ikke længere kunne stole på det, de havde, men bliver også meget konkret, når hun nævner et møde, Bill Gates havde.

Et møde, som Melinda Gates absolut ikke kunne støtte op om.

»Jeg brød mig ikke om, at han havde et møde med Jeffrey Epstein,« fortæller hun i interviewet.

Den afdøde sexforbryder og milliardær Jeffrey Epstein døde i 2019, hvor han sad fængslet for sine forbrydelser, som blandt andet indebar seksuelle overgreb på mindreårige.

Flere medier har da også tidligere rapporteret, at de to rigmænd flere gange mødtes, og det er selvom, Jeffrey Epstein allerede i 2008 fik en dom for prostitution af mindreårige og var fængslet i 18 måneder.

Melinda Gates mødte også selv Jeffrey Epstein. Én gang.

»Jeg fortrød det fra det øjeblik, jeg gik ind ad døren,« siger hun og kalder Epstein for »afskyelige« og »personificeringen af ondskab«.

»Jeg havde mareridt om det efterfølgende.«

Direkte adspurgt om, hvorfor Bill Gates dog gad have møder med en mand, som vakte en sådan afsky hos hans kone, lød svaret:

»Det må Bill selv svare på.«

Det har Bill Gates tidligere i nogen grad gjort til CNN.

Her lød det, at det var en kæmpe fejl at bruge tid sammen med Jeffrey Epstein.

»Jeg havde adskillige middage med ham, og jeg håbede, at det der kunne komme noget ud af det, han sagde om at bruge sine kontakter til at skaffe milliarder til filantropisk arbejde for den globale sundhed. Men da det ikke så ud til at have hold i sig, sluttede bekendtskabet.«